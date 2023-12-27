ВС РФ атакуют ВСУ на левом берегу Днепра по-новому: в ISW проанализировали действия россиян

Россияне, по мнению аналитиков, предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением других самолетов.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли снизить темпы своих операций на левом берегу Херсонской области из-за уменьшения активности российской авиации. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 декабря.

"Российские войска снизили темпы своих операций на восточном (левом) берегу Херсонской области, вероятно, в связи с уменьшением активности российской авиации после того, как украинские силы недавно сбили несколько российских самолетов", — говорится в сообщении.

Украинские военные сообщили 24 и 25 декабря об уничтожении самолета Су-34 на Мариупольском направлении, Су-30СМ над Черным морем. Кроме этого, украинские силы сбили три самолета Су-34 над югом в течение 21 и 22 декабря.

26 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты начали проводить вдвое меньшее количество наземных атак на левобережье, тогда как ранее этот показатель доходил до 30 штурмов в день. По ее словам, уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность врага наносить планирующие бомбовые удары, также оккупанты развернули крупнокалиберную артиллерию и РСЗО на левом берегу Херсонской области для того, чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки.

По информации спикера ПС Юрия Игната от 25 декабря, российские военные прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после того, как ВСУ сбили три самолета Су-34 на юге. 25 декабря российский военкор заявил, что авиация РФ не работает в Херсонской области в течение трех дней из-за уничтожения истребителей.

26 декабря украинский обозреватель Константин Машовец отметил, что оккупанты не смогли восстановить количество самолетов Су-34/34М до того уровня, который был перед началом полномасштабного вторжения, поэтому сейчас должны дополнить боевые действия Су-34/34М более старым самолетом Су-24. По его словам, противник редко разворачивает самолеты Су-34/34М на российских базах во временно оккупированном Крыму, вероятно, пытаясь удержать их от зоны поражения ВСУ.

"Ранее ISW оценивало, что российские силы, возможно, недавно активизировали использование планирующих бомб против украинских сил на западном (правом) берегу Херсонской области частично из-за успешного подавления украинскими силами российской дальнобойной артиллерии", — отметили аналитики.

Однако россияне, вероятно, предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением других самолетов. Аналитики убеждены, что развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить ВСУ возможность легче поражать эти системы и безопаснее действовать вдоль побережья реки и в тыловых районах на правом берегу Херсонской области.

Напомним, 26 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о том, что агенты обнаружили эшелон с военной техникой врага на железнодорожном вокзале в Джанкое в Крыму. По информации подполья, враг перебрасывает военную технику на юг, чтобы остановить создание плацдарма ВСУ в Херсонской области.