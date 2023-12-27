ВС РФ с начала вторжения 465 раз применили химоружие против ВСУ, — командование (фото)
Силы поддержки отмечают, что противник довольно часто использует ядовитые вещества на поле боя. Только в декабре зафиксирован 81 такой случай.
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения осуществили не менее 465 химических атак на поле боя. Лишь за последний месяц было зафиксировано несколько десятков таких случаев. Об этом сообщило командование Сил поддержки ВСУ в социальной сети Facebook.
Противник продолжается использовать против украинских защитников те снаряды, которые содержат в себе ядовитые химические вещества, которые могут иметь серьезные последствия в случае применения.
"Только за декабрь текущего года 81 случай. При этом динамика применения растет. Так, всего за один день 19 декабря Россия осуществила 8 атак с использованием химических веществ", — говорится в сообщении командования.
Отдельно отмечено, что противник чаще всего использует гранаты, такие как К-51, РГР, а также ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, которые сбрасываются на различные объекты при помощи беспилотников.
Также фиксируются случаи, когда ВС РФ используются самодельные взрывные устройства, которые они снаряжают специальными веществами раздражающего действия. Артиллерийские обстрелы время от времени также содержат в себе опасные вещества.
К слову, 14 декабря, как отметили в командовании, выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.
"28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 26 декабря сообщалось, что Россия признала применение запрещенного химического оружия в Украине. По информации ISW, российские оккупанты не раз применяли гранаты К-51 на поле боя в Донецкой области еще осенью 2022 года.