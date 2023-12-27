ВС РФ с начала вторжения 465 раз применили химоружие против ВСУ, — командование (фото)

Силы поддержки отмечают, что противник довольно часто использует ядовитые вещества на поле боя. Только в декабре зафиксирован 81 такой случай.

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Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения осуществили не менее 465 химических атак на поле боя. Лишь за последний месяц было зафиксировано несколько десятков таких случаев. Об этом сообщило командование Сил поддержки ВСУ в социальной сети Facebook.

Противник продолжается использовать против украинских защитников те снаряды, которые содержат в себе ядовитые химические вещества, которые могут иметь серьезные последствия в случае применения.

"Только за декабрь текущего года 81 случай. При этом динамика применения растет. Так, всего за один день 19 декабря Россия осуществила 8 атак с использованием химических веществ", — говорится в сообщении командования.

Отдельно отмечено, что противник чаще всего использует гранаты, такие как К-51, РГР, а также ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, которые сбрасываются на различные объекты при помощи беспилотников.

Российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против ВСУ Фото: Facebook Российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против ВСУ Фото: Facebook Российские оккупанты продолжают применять химическое оружие против ВСУ Фото: Facebook

Также фиксируются случаи, когда ВС РФ используются самодельные взрывные устройства, которые они снаряжают специальными веществами раздражающего действия. Артиллерийские обстрелы время от времени также содержат в себе опасные вещества.

К слову, 14 декабря, как отметили в командовании, выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

"28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что Россия признала применение запрещенного химического оружия в Украине. По информации ISW, российские оккупанты не раз применяли гранаты К-51 на поле боя в Донецкой области еще осенью 2022 года.