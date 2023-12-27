ЗС РФ від початку вторгнення 465 разів застосували хімзброю проти ЗСУ, — командування (фото)

Сили підтримки зазначають, що противник досить часто використовує отруйні речовини на полі бою. Тільки в грудні зафіксовано 81 такий випадок.

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Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення здійснили щонайменше 465 хімічних атак на полі бою. Лише за останній місяць було зафіксовано кілька десятків таких випадків. Про це повідомило командування Сил підтримки ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Противник продовжує використовувати проти українських захисників ті снаряди, які містять у собі отруйні хімічні речовини, що можуть мати серйозні наслідки в разі застосування.

"Тільки за грудень поточного року 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, лише за один день 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин", — ідеться в повідомленні командування.

Окремо зазначено, що противник найчастіше використовує гранати, такі як К-51, РГР, а також ручні газові гранати Дрофа-ПМ, які скидаються на різні об'єкти за допомогою безпілотників.

Російські окупанти продовжують застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ Фото: Facebook Російські окупанти продовжують застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ Фото: Facebook Російські окупанти продовжують застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ Фото: Facebook

Також фіксуються випадки, коли ЗС РФ використовують саморобні вибухові пристрої, які вони споряджають спеціальними речовинами подразнювальної дії. Артилерійські обстріли час від часу також містять у собі небезпечні речовини.

До слова, 14 грудня, як зазначили в командуванні, виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

"28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано та скеровано для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося, що Росія визнала застосування забороненої хімічної зброї в Україні. За інформацією ISW, російські окупанти не раз застосовували гранати К-51 на полі бою в Донецькій області ще восени 2022 року.