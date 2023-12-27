Давят на четырех направлениях: Сырский подробно рассказал о ситуации на востоке (карты)

По словам командующего Сухопутными войсками, украинские защитники делают все возможное, чтобы не дать противнику осуществить задуманные планы.

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Российские оккупанты продолжают попытки наступления, чтобы прорвать оборону украинских защитников в восточных регионах страны. Давление осуществляется на четырех направлениях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram-канале 27 декабря.

По его словам, ситуация остается сложной и ВС РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

Купянское направление. Здесь российские оккупанты хотят любой ценой взять под свой контроль населенный пункт Синьковка, чтобы тем самым заблокировать Купянск, говорит командующий Сухопутными войсками.

"После понесенных потерь проводит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений с других направлений. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч", — написал Александр Сырский.

Александр Сырский рассказал, на каких направлениях ситуация сложнее всего Фото: DeepStateMAP

Лиманское направление. Здесь агрессор также возобновил свои активные действий, чтобы попытаться вытеснить украинских защитников с района Серебрянского лесничества. Также ВС РФ не отказываются от попыток захвата населенного пункта Терны и выхода к реке Черный Жеребец.

Александр Сырский рассказал, на каких направлениях ситуация сложнее всего Фото: DeepStateMAP

Северское направление. Здесь оккупанты лишь пытаются развить наступление в районах населенных пунктов Спорное и Белогоровка. Также осуществляется подготовка штурмовых подразделений для развития наступления в направлении Соледара и Северска.

Александр Сырский рассказал, на каких направлениях ситуация сложнее всего Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление. Здесь также не прекращаются активные действия со стороны российских оккупантов. ВС РФ хотят вернуть утраченные позиции в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, а также захватить новые участки.

Для этого используются штурмовые группы "добровольческого корпуса, которые были перемещены туда с южного направления.

Александр Сырский рассказал, на каких направлениях ситуация сложнее всего Фото: DeepStateMAP

"Враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы. На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущения продвижения врага", — говорит Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками также добавил, что несмотря на сложную ситуацию украинские защитники продолжают демонстрировать профессионализм и мужество, когда сдерживают подразделения ВС РФ и наносят им колоссальные потери.

"Только за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми — более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них — 43 танка, 83 боевых бронированных машины, 69 артиллерийских систем", — продолжает Александр Сырский.

В условиях активных боевых действий в приоритете остаются жизни бойцов ВСУ, подытожил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что ВС РФ подтягивают резервы на Донбасс, но это не помогает. В целом ситуация продолжает усложняться. По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, противник хочет прорвать украинскую оборону и для этого проводит локальные штурмовые действия.