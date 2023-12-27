В Бердянске россияне не отдали родителям тела подростков Оганнисяна и Ханганова, — адвокат

Ребят должны были похоронить — были вырыты могилы, заказана ритуальная служба, но вдруг церемонию отменили, а церковь отказалась от отпевания, потому что священникам якобы сказали, что подростки совершили самоубийство.

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В Бердянске российские оккупанты уже полгода не дают похоронить тела убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката семьи Оганнисян Андрея Яковлева.

По его словам, тела убитых ребят до сих пор не передали родным, и в настоящее время ничего не известно где находятся тела подростков.

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"Когда тела будут выданы? Неизвестно. В каких условиях они хранятся? Неизвестно. Можно предположить, что они все же находятся в Бердянске в морге. Однако доказать это мы не можем. Они (оккупационные власти — ред.) наверняка просто думают, что могут не отдавать тела до тех пор, пока вопрос каким-то образом решится так, как им это было бы удобно", — отметил адвокат.

По его словам, настоящая причина того, почему тела до сих пор не отдали родным — "намерение скрыть умышленное убийство".

"Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце и не один. Когда пуля прошла сквозь рот и вышла через другую часть головы, то очевидно, что это было сделано с близкого расстояния. Когда все видят тело, это доказательства совершения преступления, военного преступления. Поэтому, я думаю, что они не отдают тела из-за того, что четко видно, что это была не какая-то там полицейская миссия по задержанию, а внесудебная казнь", — убежден Яковлев.

Он подтвердил, что ребят должны были похоронить — были вырыты могилы, заказана ритуальная служба, но вдруг церемонию отменили, а церковь отказалась от отпевания, потому что священникам якобы сказали, что ребята покончили жизнь самоубийством.

"Отец Никиты Ханганова был допущен на опознание. А после этого все, никто уже не имел доступа к телам. Могилы были зарыты. То есть зарытие могил — это как признак того, что тела не собираются предавать земле", — отметил Яковлев.

Он отметил, что родные ребят остаются в оккупации, но свидетельства о смерти они не получили, поэтому по документам ребята остаются живы.

"Мама Тиграна так до сих пор и считает, для нее он жив. Родители не понимают почему это произошло, почему им не возвращают тела. Состояние неопределенности настолько долго длится, что я бы это отождествил с пытками", — подчеркнул адвокат.

Родители и родные застреленных подростков отказываются общаться с прессой из-за вероятности давления и преследования со стороны российских оккупационных сил.

Напомним, что 24 июня в оккупированном Бердянске погибли двое подростков. Один из них, Тигран Оганнисян, опубликовал видео, где показал оружие и сказал последние слова: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

26 июня мать убитого россиянами подростка в Бердянске рассказала о своем сыне Тигране Оганнисяне. Выяснилось, что парню было всего 16, он сразу после полномасштабного вторжения пошел в военкомат, однако на службу его не взяли. Парень намеревался уехать, но оккупационные власти не выпустили его из города.

27 июня Бердянская МВА сообщила, что родителям погибших подростков еще не дали посмотреть на тела их детей.