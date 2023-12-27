Артиллерия ВСУ поразила важный мост под Мелитополем: подробности, — СМИ (карта)

По данным журналистов, Силы обороны активно обстреливали мост, однако оккупанты все время его ремонтировали, поскольку он важен как логистический узел для поставок оружия и боеприпасов на Запорожское направление.

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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по мосту в районе оккупированного села Светлодолинское Мелитопольского района. Об этом сообщает местное медиа "РИА Мелитополь" со ссылкой на разведгруппу "Скажена Панда".

Как рассказали журналисты, около 10-и часов утра местные жители слышали мощный взрыв, после чего стало известно о попадании по мосту. По данным СМИ, данная конструкция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, однако российские оккупанты каждый раз восстанавливали ее.

Так, 24 декабря участники подполья заметили очередную активизацию россиян у моста, которые пытались его отремонтировать. А уже 27 декабря артиллерия ВСУ отработала по переданным координатам.

Журналисты отмечают, что мост представляет собой важный логистический узел для Вооруженных сил России. По нему проходит железнодорожная ветка, по которой оккупанты снабжают части на Запорожском направлении боеприпасами и оружием.

Взрыв прозвучал рядом со Светлодолинским Фото: РИА Мелитополь Фото: РИА Мелитополь

Потери врага пока неизвестны. Отметим, что в украинском командовании, а также в Минобороны России не комментировали случившееся.

Взрывы в Мелитополе

Около 10 часов утра 27 декабря в оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы. Как сообщил мэр города Иван Федоров, громко было в центральной части Мелитополя. Кроме того, в ночь на 27 декабря жители слышали взрывы за чертой города.

Оккупанты не комментировали данные инциденты.

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Напомним, 19 декабря Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе пострадал оккупант-полицейский, который приехал с территории России. По словам мэра "что-то взорвалось" возле школы.

Ранее, 2 декабря, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в Мелитополе партизаны уничтожили несколько российских оккупантов и поразили вражеский топливозаправщик.