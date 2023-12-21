"Самые жестокие репрессии в Мелитополе": Федоров рассказал, как россияне "добивают" город

Врагу не хватает квалифицированных специалистов для поддержания инфраструктуры в рабочем режиме на оккупированных территориях. Восстановление после аварий может длиться неделями, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне определили временно оккупированный Мелитополь в Запорожской области своим административным и логистическим центром. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в комментарии "24 Каналу".

"Российские захватчики определили Мелитополь своим административным и логистическим центром. Именно поэтому все самые жестокие репрессии в отношении местных жителей начинаются в Мелитополе", — сказал Иван Федоров.

Проблемы с инфраструктурой

По его словам, враг кичится возведением "потемкинских деревень", но в реальности никаких действий по улучшению инфраструктуры не происходит. Федоров отметил, что для поддержания инфраструктуры в рабочем режиме нужны квалифицированные и опытные специалисты, однако большое количество кадров выехало с ВОТ. В результате восстановление после любых аварий длится дни или недели, поэтому в некоторых населенных пунктах поставки электроэнергии могут не восстанавливаться неделями.

Городской голова Мелитополя отметил, что для решения этой проблемы враг завозит бригады из России, которые якобы проводят ремонтные работы и делают видимость "помощи" временно оккупированным территориям.

Проблемы с питьевой водой

Он отметил, что проблемой в городе и области является питьевая вода. Ранее 70% оккупированных населенных пунктов Запорожской области питались питьевой водой из Каховского водохранилища, однако после подрыва оно перестало существовать. В частности, с проблемой столкнулись не только малые села, но и крупные населенные пункты — Акимовка, Приазовское, Приморск, Бердянск.

"Питьевая вода в этих населенных пунктах подается почасово или вообще отсутствует по несколько дней", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 11 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне продолжают терроризировать местных жителей временно оккупированных территорий. Он отметил, что выехать с ВОТ сложно и это занимает не менее пяти дней.

19 декабря Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе пострадал оккупант-полицейский, который приехал с территории РФ. По словам городского головы, "что-то взорвалось" возле школы.