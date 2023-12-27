"Легче разбить врага": Жорин рассказал, что поможет ВСУ во время контрнаступления

Заместитель командира 3 ОШБр рассказал, что оккупантам сложно держать оборону в уничтоженных ими же городах, "от которых осталось только название".

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Для продвижения на фронте российские оккупанты продолжают использовать тактику стирания "под ноль" одного населенного пункта за другим. Поэтому целесообразным для украинских военных становится строительство полноценной линии обороны. Об этом заявил майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорин в своем Telegram-канале.

Соответствующую тактику противника, по словам Жорина, можно проследить на Донецком направлении.

Как отмечает майор ВСУ, оккупантам сложно держать оборону в уничтоженных ими же городах, "от которых осталось только название".

"Держать оборону в таких "городах", от которых осталось только название, очень сложно. Там нет подвалов, зданий, ничего, за что можно зацепиться", — отмечает Жорин.

Поэтому, как отметил заместитель командира 3 ОШБр, чтобы эффективнее уничтожать врага, все более целесообразным становится строительство полноценной линии обороны, которая "не будет опираться на названия населенных пунктов".

"Так гораздо легче сдерживать врага. Там гораздо легче разбить силы врага. И конечно, развивать оттуда контрнаступательные действия", — говорится в сообщении.

Оккупанты полностью уничтожили Марьинку

Напомним, на пресс-конференции 26 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что на сегодня Марьинки в Донецкой области больше не существует. Он отметил, что в боях за город российские военные используют такую же тактику, как при попытке захвата Бахмута. Оккупанты уничтожают улицы и целые кварталы.

Кроме того, Залужный добавил, что украинские войска еще находятся в северной части Марьинки, впрочем подготовили оборонительный рубеж за пределами города.

Напомним, 25 декабря российские медиа сообщили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту о полном захвате Марьинки в Донецкой области.

Аналитики DeepState также заявили, что оккупанты могли захватить город. В частности, они подняли свой флаг возле уничтоженной Георгиевской церкви. Также, по их информации, армия РФ на западных окраинах города штурмует посадки. Аналитики сообщили, что город уничтожен и на его месте только руины.

Также 5 декабря сообщалось, что российская армия возобновила свое наступление на населенный пункт, а бои шли почти за каждый дом.