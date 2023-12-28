"Большая конкурентность": ВС РФ не могут найти общий язык из-за частых ротаций, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-службы ОК "Юг", противник имеет плотный график ротаций и нежелание сплоченно работать приводит к большим потерям.

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У российских оккупантов в подразделениях происходят частые ротации, в связи с чем у них нет сплоченности между собой. Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 30 декабря.

По ее словам, плотный график ротаций является одной из причин, почему ВС РФ несут колоссальные потери на поле боя. Они не могут сработаться между собой и правильно коммуницировать, чтобы продумать различные шаги.

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"Когда достаточно существенно припекает и есть необходимость закрепить какие-то позиции на Левобережье, туда подтягиваются и элитные десантные подразделения и танковые подразделения. В большинстве случаев все же используются там роты типа "Z", которые участвуют в так называемых "мясных штурмах", — рассказывает Наталья Гуменюк.

Как только происходят ротации, то войска противника снова теряются и не могут себе ничем помощь. На перехватах разговоров можно услышать, что четкое взаимодействие полностью отсутствует и среди оккупантов растет количество споров.

"Очень большая конкурентность, споры о собственной элитности и пренебрежительного отношения к другим подразделениям. Из-за этого происходят неслаженные действия, что приводит к потерям во время штурмовых действий", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 26 декабря в ВСУ назвали потери россиян на фронте за неделю. В течение недели у российских захватчиков стало меньше на три десятка танков и 157 артиллерийских установок. Общие потери личного состава ВС РФ с начала вторжения оцениваются в почти 354,5 тыс. человек.