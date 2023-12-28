"Ксена-воин зовет": в ВСУ появилась новая бригада, что известно (фото, видео)

Ядро новосформированной 153-й механизированной бригады составили пулеметчики 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Среди бойцов нового образования — Оксана Рубаняк, известная 20-летняя блогерша.

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Командование Сухопутных войск ВСУ представило новую 153-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр), подчиненную оперативному командованию "Север". Об этом сообщает militaryland.net.

На портале уточняют, что 17 октября было сообщено о создании пяти новых механизированных бригад. Из них пока официально объявлена 151-я механизированная бригада — 30 октября и 154-я механизированная бригада — 1 ноября.

В четверг, 28 декабря, обнародована информация о создании 153-й механизированной бригады. Подразделение уже получило свой знак отличия, нарукавную эмблему и лозунг "Сила непокоренных". Ядро бригады, по данным militaryland.net, составит пулеметный взвод Назария Кишака из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Отдельная группа была сформирована в феврале 2022 года мотивированными активистами и патриотами Ивано-Франковской области. Сначала они функционировали как подразделение Союза территориальной обороны. Позже бойцы присоединились к 72-й механизированной бригаде и приняли участие в обороне Кодемы, Бахмута и Угледара.

Среди бойцов отряда Кишака — Оксана Рубаняк, популярная 20-летняя блогерша, а ныне одно из главных лиц 153-й мехбригады. По информации, опубликованной в Facebook, "отчаянная девушка защищает Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины". Полтора года воевала пулеметчицей, сейчас осваивает другую боевую специальность, чтобы уничтожать оккупантов с еще большей силой.

Фото: Facebook

Кроме того, уже существует официальная Facebook-страница бригады, на которой бойцы поздравили украинцев с наступающими праздниками.

"Прошли непростой год, выстояли, держим Стрий и боремся за Свободную Украину. Только Вместе сделаем 2024 — годом Победы. Честь имеем. 153 ОМБр", — говорится в посте в соцсети.

Новые бригады ВСУ

По информации militaryland.net, для возможного контрнаступления в 2024 году формируется еще несколько новых бригад, что подтверждают многочисленные источники. Среди них:

150-я механизированная бригада, которая получила военный номер А4935 и находится в стадии формирования;

152-я механизированная бригада, о которой пока мало известно.

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