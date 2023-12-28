"Ксена-воїн кличе": в ЗСУ з'явилася нова бригада, що відомо (фото, відео)

Ядро новосформованої 153-ї механізованої бригади склали кулеметники 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців. Серед бійців нового утворення — Оксана Рубаняк, відома 20-річна блогерка.

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Командування Сухопутних військ ЗСУ представило нову 153-у окрему механізовану бригаду (ОМБр), підпорядковану оперативному командуванню "Північ". Про це повідомляє militaryland.net.

На порталі уточнюють, що 17 жовтня було повідомлено про створення п’яти нових механізованих бригад. З них наразі офіційно оголошена 151-ша механізована бригада — 30 жовтня і 154-та механізована бригада — 1 листопада.

У четвер, 28 грудня, оприлюднено інформацію про створення 153-ї механізованої бригади. Підрозділ уже отримав свій знак відмінності, нарукавну емблему, і гасло "Сила непокорених". Ядро бригади, за даними militaryland.net, складе кулеметний взвод Назарія Кишака з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Окрему групу було сформовано в лютому 2022 року вмотивованими активістами та патріотами Івано-Франківської області. Спершу вони функціонували як підрозділ Союзу територіальної оборони. Пізніше бійці приєдналися до 72-ї механізованої бригади й взяли участь в обороні Кодеми, Бахмута і Вугледара.

Серед бійців загону Кишака — Оксана Рубаняк, популярна 20-річна блогерка, а нині одна з головних облич 153-ї мехбригади. За інформацією, опублікованою у Facebook, "відчайдушна дівчина боронить Україну з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ на територію України". Півтора року воювала кулеметницею, зараз опановує іншу бойову спеціальність, аби знищувати окупантів з ще більшою силою.

Фото: Facebook

Крім того, вже існує офіційна Facebook-сторінка бригади, на якій бійці привітали українців з прийдешніми святами.

"Пройшли непростий рік, вистояли, тримаємо Стрій та Боремося за Вільну Україну. Тільки Разом зробимо 2024 – роком Перемоги. Честь маємо. 153 ОМБр", — йдеться у дописі у соцмережі.

Нові бригади ЗСУ

За інформацією militaryland.net, для можливого контрнаступу у 2024 році формується ще кілька нових бригад, що підтверджують численні джерела. Серед них:

150-та механізована бригада, яка отримала військовий номер А4935 і перебуває в стадії формування;

152-а механізована бригада, про яку поки що мало відомо.

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