"Европа не умеет воевать": Кулеба о производстве оружия в ЕС (видео)

По словам главы МИД, РФ смогла трансформировать экономику на военные рельсы. В то время как в ЕС долго обсуждают условия, как и где наращивать производство.

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Европа не выполнит амбициозное обещание передать Украине 1 млн боеприпасов за год. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Kiyv Independent заявил, что Европа не умеет воевать.

Украина получила широкий спектр западных вооружений от систем ПВО по типу Patriot до танков Abrams и истребителей F-16, на которых уже обучаются летчики. По словам Дмитрия Кулебы, Россия смогла трансформировать экономику на военные рельсы. Оборонная промышленность в России является государственной, поэтому в условиях авторитарного правления и государственного контроля управлять промышленностью проще.

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"Европа однозначно имеет преимущество в технологиях. Проблема и вызов, с которыми они сталкиваются, заключается в том, чтобы увеличить производство этих технологий. Мне обидно это сказать, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас", — говорит Дмитрий Кулеба.

Также он добавил, что неспособность Запада препятствовать производству оружия в РФ является, пожалуй, самым большим недостатком в усилиях помочь Киеву выиграть войну. Москва смогла создать прочный черный рынок, который помогает ей получать необходимые чипы для производства дальнобойных ракет и дронов. Анализ показывает, что российские средства поражения имеют западные детали. Относительно производства оружия в Европе как для собственных нужд, так и для Украины министр МИД более критичен.

"Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная сфера бизнеса. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов", — говорит Кулеба.

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Напомним, 14 ноября в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ из-за дефицита производственных мощностей.

28 декабря в Минстратегпроме сообщили, что Украина в пять раз нарастила производство БТРов.