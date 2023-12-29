"Понадобилось 35 секунд": оккупанты жалуются, что ВСУ мгновенно разбили колонну РФ возле Синьковки

Российскому пропагандисту пришлось несколько раз пересмотреть видео разгрома колонны, чтобы понять, что он "ничего не понял", кроме того, что работа Сил обороны была молниеносной.

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В районе Синьковки на Купянском направлении оккупанты потеряли колонну бронетехники. Причем для этого ВСУ понадобилось всего лишь 35 секунд. На это пожаловался российский пропагандист Анатолий Радов.

"Еще один заезд в Синьковку. Х*хлы справились за 35 секунд, чтобы уничтожить 4 наших бронемашины — 2 танки (один с тралом) и 2 БМП. Честно говоря, уже непонятно, что там происходит", — написал он.

Радов добавил, что несколько раз пересматривал видео и в конце концов ничего не понял и пожаловался, что ВС РФ постоянно едут колоннами и даже не пытаются отстреливаться.

"Пересмотрел еще раз про Синьковку. Самое страшное, что после подбития танков и БМП, уцелевшая БМП просто поперла в одиночестве вперед, пока ее не подбили. Она даже не пыталась развернуться и уехать. И почему они даже не пытаются стрелять, а просто едут. На том направлении ни во время одной атаки техника не стреляла", — смущается Радов.

Напомним, что на Купянском направлении российские войска не оставляют попыток захватить Синьковку. Танковое подразделение ВС РФ пыталось атаковать позиции ВСУ. Для атаки россияне выбрали то самое место, где перед этим потеряли пол десятка бронемашин.

ВСУ также ранее разгромили "отвлекающую" колонну ВС РФ на Херсонщине. Колонна стояла посреди дороги. Ее заметила украинская аэроразведка и передала координаты артиллеристам ВСУ.