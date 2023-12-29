"Знадобилося 35 секунд": окупанти скаржаться, що ЗСУ миттєво розбили колону РФ біля Синьківки

Російському пропагандисту довелося кілька разів переглянути відео розгрому колони, щоб зрозуміти, що він "нічого не зрозумів", крім того, що робота Сил оборони була блискавичною.

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В районі Синьківки на Куп'янському напрямку окупанти втратили колону бронетехніки. При чому для цього ЗСУ знадобилося усього лише 35 секунд. На це поскаржився російський пропагандист Анатолій Радов.

"Ще один заїзд у Синьківку. Х*хли впоралися за 35 секунд, щоб знищити 4 наших бронемашини — 2 танки (один з тралом) і 2 БМП. Чесно кажучи, вже незрозуміло, що там відбувається", — написав він.

Радов додав, що кілька разів передивлявся відео і зрештою нічого не второпав та поскаржився, що ЗС РФ постійно їдуть колонами і навіть не намагаються відстрілюватися.

"Переглянув ще раз про Синьківку. Найстрашніше, що після підбиття танків і БМП, вціліла БМП просто поперла на самоті вперед, поки її не підбили. Вона навіть не намагалася розвернутися і поїхати. І чому вони навіть не намагаються стріляти, а просто їдуть. На тому напрямку під час жодної атаки техніка не стріляла", — бентежиться Радов.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку російські війська не полишають спроб захопити Синьківку. Танковий підрозділ ЗС РФ намагався атакувати позиції ЗСУ. Для атаки росіяни обрали те саме місце, де перед цим втратили пів десятка бронемашин.

ЗСУ також раніше розгромили "відволікальну" колону ЗС РФ на Херсонщині. Колона стояла посеред дороги. Її помітила українська аеророзвідка і передала координати артилеристам ЗСУ.