Ракетный удар по Одессе: названы масштабные последствия атаки ВС РФ ( фото)

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом, пострадали около 70 квартир. 30 декабря объявлено днем траура в городе.

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В ночь на 29 декабря российские войска обстреляли Одессу из дронов и ракет. По данным Одесской областной военной администрации, в результате атаки погибли четыре человека, еще 27 пострадали, среди них дети 6-и и 8-и лет. 30 декабря 2023 года объявлено днем траура в городе Одессе. Фокус собрал все, что известно об атаке на Одессу на текущий момент.

Обстрел Одессы 29 декабря

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, около часа ночи город атаковали вражеские ударные дроны типа Shahed, один из них попал в многоэтажку, вызвав пожар.

Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга Фото: Силы обороны юга

"А утром уже было падание в жилые дома, многоквартирные дома. На данную минуту у нас четверо погибших", — отметил Кипер.

Уничтоженный частный дом в Одессе Фото: Одесский городской совет Поврежденные дома в историческом районе Одессы Фото: Силы обороны юга

Последствия обстрела Одессы

По данным Сил обороны юга Украины, три российские ракеты попали в жилые многоэтажки и частные дома. Еще пять крылатых ракет удалось уничтожить в воздухе, но обломки падали на город и приводили к пожарам и разрушениям.

3 ракеты попали в жилые дома в Одессе:

частный дом разрушен до основания;

трехэтажный многоквартирный дом подвергся критическим разрушениям, там погиб один человек;

в одном из жилых комплексов ракета "прошила" многоэтажку, разорвавшись внутри.

взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, среди которых учебные заведения, церковь, магазины, другие жилые дома.

В результате атаки россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом. Разрушениям подверглись около 70 квартир.

Фото: Одесский городской совет Фото: Одесский городской совет

Обстрел Одессы — в городе объявлен траур

Местным жителям удалось спастись благодаря тому, что они укрылись в подвалах или забежали в ванну.

"Слышно было сначала свист и сразу взрыв. Затем — второй взрыв. Все тряслось, окна выбило", — говорит жительница соседнего дома Елена Япс в комментарии "ТСН".

Городской голова Геннадий Труханов заявил, что районные администрации оказывают помощь пострадавшим.

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"К сожалению, как и другие украинские города, Одесса имеет собственный опыт в таких страшных ситуациях. Сейчас мы находимся рядом с людьми, помогаем, организуем процесс расселения, наши сотрудники закрывают окна пленкой и выполняют другие первоочередные работы Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В результате этих атак гибнут и получают ранения мирные жители", — заявил мэр Одессы.

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30 декабря 2023 года объявлено днем траура в городе Одессе

Напомним, во время ракетного удара РФ, который произошел утром 29 декабря, в Одессе посреди церкви упал обломок потолка. В момент российского обстрела в помещении отправляли службу, а у алтаря находился священник.