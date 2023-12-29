Отчет об окопных свечах: иностранцы отказываются передавать Украине помощь из-за новых законов, — волонтер

Основательница благотворительной организации Ульяна Кузик рассказала, что в последней своей поездке литовцы привезли подарки для детей в Херсон. Из-за новых правил учета гумпомощи пришлось составлять на них акты приема-передачи.

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С 1 декабря этого года в Украине начали действовать новые правила пропуска и учета гуманитарной помощи. Однако после соответствующего постановления Кабмина иностранцы жалуются на необходимость составлять подробные описания всего, что передают благотворительным фондом. Об этом "Еспресо.Захід" рассказала волонтер Ульяна Кузик.

По ее словам, партнеры из Литвы потеряли день из-за того, что перечисляли помощь, которую собрали, чтобы в общественной организации могли заполнить необходимую декларацию.

Кузик уточнила, что груз ехал из Литвы, где люди собрали помощь и на своей машине привезли в Украину.

"Они были вынуждены перечислить всю помощь, чтобы я смогла заполнить декларацию и перевезти помощь через границу", — рассказывает волонтер.

Это, как отмечает общественный деятель, забрало у иностранцев много времени и в результате они отказываются ехать, чтобы отдать помощь.

Кроме того, по словам Кузик, сейчас существует проблема поставить на баланс определенные товары.

"К примеру, мы везем бывшие в употреблении одеяла или постель. За это надо отчитаться, а кто будет ставить такое на баланс", — рассказывает она.

Волонтер добавляет, что недавно в одной из бригад поставили на баланс окопные свечи, на которые теперь нужно составить акты приема-передачи.

"Как их потом списать — представления не имею", — отмечает Кузик.

Также основательница благотворительной организации рассказала, что в последней своей поездке литовцы привезли подарки для детей в Херсон. Из-за новых правил учета гуманитарной помощи священнику пришлось делать волонтерке запрос на них. В результате Кузик передала 30 подарков по акту.

Новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи: что известно

Напомним, в сентябре пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что в Украине с 1 декабря готовится внедрение Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. Это предусмотрено постановлением принятым Кабинетом Министров 5 сентября № 953 "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения".

По информации пресс-службы Минсоцполитики, организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Далее декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система автоматически будет присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Кроме того, организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения. То есть, как отмечают в Минсоцполитики, после того, как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе.

Напомним, украинские волонтеры обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно новых правил пропуска и учета гуманитарной помощи. По их словам, "введение ограничений" нанесет значительный ущерб обеспечению Сил безопасности и обороны Украины и "приведет к недополучению последними средств, необходимых для успешного противостояния агрессору".