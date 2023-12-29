Звіт про окопні свічки: іноземці відмовляються передавати Україні допомогу через нові закони, — волонтерка

Засновниця благодійної організації Уляна Кузик розповіла, що в останній своїй поїздці литовці привезли подарунки для дітей в Херсон. Через нові правила обліку гумдопомоги довелося складати на них акти прийому-передачі.

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З 1 грудня цього року в Україні почали діяти нові правила пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Однак після відповідної постанови Кабміну іноземці скаржаться на необхідність складати детальні описи всього, що передають благодійним фондом. Про це "Еспресо.Захід" розповіла волонтерка Уляна Кузик.

За її словами, партнери з Литви втратили день через те, що перераховували допомогу, яку зібрали, щоб в громадській організації могли заповнити необхідну декларацію.

Кузик уточнила, що вантаж їхав з Литви, де люди зібрали допомогу та на своїй машині привезли в Україну.

"Вони були змушені перерахувати всю допомогу, щоб я змогла заповнити декларацію і перевезти допомогу через кордон", — розповідає волонтерка.

Це, як наголошує громадська діячка, забрало у іноземців багато часу і в результаті вони відмовляються їхати, аби віддати допомогу.

Крім того, за словами Кузик, нині існує проблема поставити на баланс певні товари.

"До прикладу, ми веземо вживані ковдри чи постіль. За це треба прозвітувати, а хто буде ставити таке на баланс", — розповідає вона.

Волонтерка додає, що нещодавно в одній із бригад поставили на баланс окопні свічки, на які тепер потрібно скласти акти прийому-передачі.

"Як їх потім списати – уявлення не маю", — зазначає Кузик.

Також засновниця благодійної організації розповіла, що в останній своїй поїздці литовці привезли подарунки для дітей в Херсон. Через нові правила обліку гуманітарної допомоги священнику довелося робити волонтерці запит на них. В результаті Кузик передала 30 подарунків по акту.

Нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги: що відомо

Нагадаємо, у вересні пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила, що в Україні з 1 грудня готується впровадження Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Це передбачено постановою прийнятою Кабінетом Міністрів 5 вересня № 953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану".

За інформацією пресслужби Мінсоцполітики, організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Далі декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

Крім того, організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу. Тобто, як зазначають у Мінсоцполітики, після того, як організація завезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис в системі.

Нагадаємо, українські волонтери звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо нових правил пропуску та обліку гуманітарної допомоги. За їх словами, "запровадження обмежень" завдасть значної шкоди забезпеченню Сил безпеки та оборони України та "призведе до недоотримання останніми коштів, необхідних для успішного протистояння агресору".