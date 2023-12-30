Сына застрелили свои: OSINT-теры обнародовали данные командира авиабазы РФ, с которой обстреливают Украину

Карма уже в определенной степени настигла оккупанта за страдания украинцев: его сына убили выстрелом в голову в воинской части в РФ, рассказали аналитики.

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К обстрелам Украины причастен командир авиабазы дальней авиации в городе Энгельс в России, откуда взлетает российская авиация для ракетных ударов по Украине, Николай Варпахович. Расследователи сообщества "OSINT Пчелы" обнародовали информацию об оккупанте.

"Россияне — те, кто запускает ракеты по Украине — вы даже не понимаете, как много мы знаем о вас и членах ваших семей. Сегодня хотим поздравить Николая Варпаховича, командира авиабазы дальней авиации в Энгельсе. Военный преступник имеет двух сыновей, Кирилла и Владислава и Владислава. Но подождите... уже только одного сына", — говорится в сообщении расследователей.

Как пишут "OSINT Пчелы", карма уже настигла российского оккупанта за страдания украинцев. Его 21-летнего сына в сентябре этого года застрелили в воинской части.

"Младший сын, Варпахович Владислав Николаевич 30.08.2002 года рождения, уже мертв. В сентябре этого года во время прохождения военной службы по призыву в в/ч 41521 в г. Рязань он был убит выстрелом в голову из автомата", — говорится в сообщении.

Тело застреленного младшего сына командира авиабазы Варпаховича

Расследователи выложили выводы судмедэкспертизы. Из них следует, что перед смертью Владислав "находился в негативном психическом состоянии". Это состояние могло характеризоваться высокой степенью эмоциональной напряженности, "вследствие переживания им внутреннего личностного конфликта с ощущением невозможности продолжать жить".

"Как настроение после сыновней смерти, Варпахович? Тяжело, когда умирают твои дети? Да, мы знаем, что это тяжело — из-за тебя это знают многие украинцы", — обратились к оккупанту расследователи.

Они пожелали всей семье Варпахович "ощущение невозможности продолжать жить".

Напомним, что OSINT-расследователь нашел место, где ВС РФ прячут вертолеты от ракет ВСУ. Россияне начали более искусно прятать вертолетные площадки. Одну из них перенесли на берег Азовского моря в 160 км от позиций ВСУ.

Ранее сообщалось, что OSINT-расследователь рассказал, как оккупанты расстреляли военнопленных бойцов ВСУ.