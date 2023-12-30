Сина застрелили свої: OSINT-тери оприлюднили дані командира авіабази РФ, з якої обстрілюють Україну

Карма вже певною мірою наздогнала окупанта за страждання українців: його сина вбили пострілом в голову у військовій частині в РФ, розповіли аналітики.

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До обстрілів України причетний командир авіабази дальної авіації в місті Енгельс в Росії, звідки злітає російська авіація для ракетних ударів по Україні, Микола Варпахович. Розслідувачі спільноти "OSINT Бджоли" оприлюднили інформацію про окупанта.

"Росіяни – ті, хто запускає ракети по Україні – ви навіть не розумієте, як багато ми знаємо про вас та членів ваших родин. Сьогодні хочемо привітати Миколу Варпаховича, командира авіабази дальньої авіації в Енгельсі. Воєнний злочинець має двох синів, Кирила і Владислава та Владіслава. Але зачекайте… вже тільки одного сина", — йдеться в повідомленні розслідувачів.

Як пишуть "OSINT Бджоли", карма вже наздогнала російського окупанта за страждання українців. Його 21-річного сина у вересні цього року застрелили у військовій частині.

"Молодший син, Варпахович Владислав Миколаєвич 30.08.2002 року народження, вже мертвий. У вересні цього року під час проходження військової служби по призиву в в/ч 41521 в м. Рязань він був вбитий пострілом в голову із автомата", — йдеться в повідомленні.

Тіло застреленого молодшого сина командира авіабази Варпаховича

Розслідувачі виклали висновки судмедекспертизи. З них випливає, що перед смертю Владислав "перебував у негативному психічному стані". Цей стан міг характеризуватися високим ступенем емоційної напруженості, "внаслідок переживання ним внутрішнього особистісного конфлікту з відчуттям неможливості продовжувати жити".

"Як настрій після синової смерті, Варпахович? Важко, коли вмирають твої діти? Так, ми знаємо, що це важко – через тебе це знають багато українців", — звернулися до окупанта розслідувачі.

Вони побажали всій родині Варпахович "відчуття неможливості продовжувати жити".

Нагадаємо, що OSINT-розслідувач знайшов місце, де ЗС РФ ховають вертольоти від ракет ЗСУ. Росіяни почали більш майстерно ховати вертолітні майданчики. Один із них перенесли на берег Азовського моря за 160 км від позицій ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що OSINT-розслідувач розповів, як окупанти розстріляли військовополонених бійців ЗСУ.