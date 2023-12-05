Розстріл росіянами полонених бійців ЗСУ: OSINT-розслідувач розповів, як це сталось

За словами OSINT-розслідувача Романа Погорілого, багато випадків розстрілу полонених росіянами не потрапляють у мережу. Також він запевнив, що за ці злочини росіян карають Сили оборони України.

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Дрони ЗСУ знімають усі деталі боїв під Авдіївкою у Донецькій області. Під час одного з вильотів у кадр потрапив злочин військових ЗС РФ, які розстріляли українських воїнів. При цьому на вказаній ділянці фронту кількість піхоти ЗС РФ суттєво перевищує спроможності сил оборони. Про деталі ситуації під Авдіївкою розповів OSINT-розслідувач Роман Погорілий у інтерв'ю порталу "Радіо NV".

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Російські окупанти під Токмаком розстріляли групу українських військовополонених, — Стерненко

Роман Погорілий пояснив, що відео російського обстрілу дійсно було опубліковане у Telegram-каналі спільноти DeepState. З його слів, запис зроблено українським дроном, який стежив за ситуацією на відтинку фронту на Авдіївському напрямку. На сьогодні стеження відбувається цілодобово, зауважив розслідувач.

Під час розмови з журналістами пролунало пояснення, що ж відбулось насправді. Українські бійці утримували позиції, але у певний момент у них закінчився боєкомплект.

"Вони сиділи пусті, нічого не завезли. В них вони закінчилися, за нашою інформацією".

Воїни прийняли рішення здатись в полон — вийшли, піднявши руки, до російських військових. При цьому на вказаному напрямку дійсно дуже багато перебуває солдатів ЗС РФ.

"Неодноразово ми зазначали, що співвідношення людського ресурсу, піхоти, досить сильно відрізняється. Відповідно, росіян в тій атаці було багато".

Росіяни поводились "як злочинці та терористи" і убили українців, заявив Погорілий. Також відзначив, що у РФ не будуть про таке говорити, натомість зніматимуть пропагандистські фільми, в яких все відбуватиметься навпаки.

Зі слів Погорілого, подібний випадок — далеко не перший: "Таких випадків, звичайно, що багато. Не всі вони попадають в мережу", — сказав він. Наголосив, що найкращу відповідь таким злочинам РФ дають ЗСУ — нищать ворога.

"Найкраще з такими терористами розбираються наші Збройні сили. Вони їх карають, тим самим вони їх знищують. Тому що це найкраща відповідальність для окупанта", — підсумував OSINT-розслідувач.

Розстріл бійців ЗСУ під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, про воєнний злочин військових ЗС РФ стало відомо 3 грудня. Про це повідомили у Офісі Генпрокуратури, вказавши, що подія сталась біля села Степового на північному фланзі бойових дій біля Авдіївки. Згідно з заявою пресслужби відомства, росіяни розстріляли двох бійців ЗСУ, які підняли руки і здавались в полон.

Після цього в ГУР Міноборони повідомили, що не можуть підтвердити цю інформацію. Однак аналітики Інституту вивчення війни вказали, що у мережі дійсно є відео, на якому зафіксовано усі деталі російського злочину.

Весною 2023 року у ЗМІ розповіли про розстріл бійця ЗСУ, якого захопили у полон найманці ПВК "Вагнер". На відео, опублікованому у мережі, чоловіка убили після вигуку "Слава Україні". Пізніше стало відомо, що героя звали Олександр Мацієвський — на його честь в Україні встановили пам'ятник. У жовтні під Токмаком росіяни убили групу українських полонених — про це розповів громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Нагадуємо, 3 жовтні ООН підтвердили, що відео зі стратою Мацієвського справжнє. Тим часом у листопаді ЗМІ розповіли, що у російській армії продовжує наростати кількість дезертирів.