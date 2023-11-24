У Ніжині встановили пам'ятник Мацієвському, якого стратили за фразу "Слава Україні" (фото)

У міській раді раніше зазначали, що висота скульптури становить 2,2 метра і вона стане центральною фігурою меморіалу на честь загиблих бійців ЗСУ.

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У Чернігівській області встановили пам'ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські окупанти. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Чернігів Оперативний" 24 листопада.

Зазначається, що розташована скульптура в місті Ніжин і монумент став центральною фігурою меморіалу на честь загиблих захисників під час війни РФ проти України.

У Чернігівській області встановили пам'ятник розстріляному бійцю ЗСУ Фото: Telegram У Чернігівській області встановили пам'ятник розстріляному бійцю ЗСУ Фото: Telegram У Чернігівській області встановили пам'ятник розстріляному бійцю ЗСУ Фото: Telegram

У Ніжинській міській раді раніше повідомляли, що ідея створення такого меморіалу виникла ще в березні цього року, коли стало відомо про загибель воїна ЗСУ.

"Центром цього меморіального комплексу є бронзова скульптура Героя України Олександра Мацієвського, який застиг в останню мить свого життя зі словами на устах "Слава Україні". Висота скульптури становить 2.2 метри", — йдеться в повідомленні.

Окремо зазначено, що в планах було спорудити цей меморіальний комплекс на круглому червоному граніті діаметром 16 метрів, а на окремих сегментах чорного кольору будуть імена тих українських військових, які загинули під час війни.

Через півроку після презентації проєкту його фактично вдалося реалізувати.

До слова, раніше пам'ятник Олександру Мацієвському з'явився також у Грузії. Встановлено монумент у місті Тбілісі біля клініки Акакія Цілосані. На постаменті з бійцем ЗСУ в Тбілісі написана відповідь на його останні слова, які він сказав окупантам перед розстрілом.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що в Берліні також не забули про Олександра Мацієвського і ще на початку літа створили на його честь мурал. Героя України увічнили біля будівлі антитоталітарного музею в столиці Німеччини.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". Воно було знято вже після того, як за невідомих обставин Олександр Мацієвський був захоплений у полон, оскільки ніякого спорядження на ньому на відео не було.