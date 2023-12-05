Расстрел россиянами пленных бойцов ВСУ: OSINT-расследователь рассказал, как это произошло

По словам OSINT-расследователя Романа Погорелого, многие случаи расстрела пленных россиянами не попадают в сеть. Также он заверил, что за эти преступления россиян наказывают Силы обороны Украины.

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Дроны ВСУ снимают все детали боев под Авдеевкой в Донецкой области. Во время одного из вылетов в кадр попало преступление военных ВС РФ, которые расстреляли украинских воинов. При этом на указанном участке фронта количество пехоты ВС РФ существенно превышает возможности сил обороны. О деталях ситуации под Авдеевкой рассказал OSINT-расследователь Роман Погорелый в интервью порталу "Радио NV".

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Российские оккупанты под Токмаком расстреляли группу украинских военнопленных, — Стерненко

Роман Погорелый пояснил, что видео российского обстрела действительно было опубликовано в Telegram-канале сообщества DeepState. По его словам, запись сделана украинским дроном, который следил за ситуацией на участке фронта на Авдеевском направлении. На сегодня слежка ведется круглосуточно, отметил расследователь.

Во время разговора с журналистами прозвучало объяснение, что же произошло на самом деле. Украинские бойцы удерживали позиции, но в определенный момент у них закончился боекомплект.

"Они сидели пустые, ничего не завезли. У них они закончились, по нашей информации".

Воины приняли решение сдаться в плен — вышли, подняв руки, к российским военным. При этом на указанном направлении действительно очень много находится солдат ВС РФ.

"Неоднократно мы отмечали, что соотношение человеческого ресурса, пехоты, достаточно сильно отличается. Соответственно, русских в той атаке было много".

Россияне вели себя "как преступники и террористы" и убили украинцев, заявил Погорелый. Также отметил, что в РФ не будут о таком говорить, зато будут снимать пропагандистские фильмы, в которых все будет происходить наоборот.

По словам Погорелого, подобный случай — далеко не первый: "Таких случаев, конечно, много. Не все они попадают в сеть", — сказал он. Отметил, что лучший ответ таким преступлениям РФ дают ВСУ — уничтожают врага.

"Лучше всего с такими террористами разбираются наши Вооруженные силы. Они их наказывают, тем самым они их уничтожают. Потому что это лучшая ответственность для оккупанта", — подытожил OSINT-расследователь.

Расстрел бойцов ВСУ под Авдеевкой — детали

Отметим, о военном преступлении военных ВС РФ стало известно 3 декабря. Об этом сообщили в Офисе Генпрокуратуры, указав, что событие произошло возле села Степного на северном фланге боевых действий возле Авдеевки. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, россияне расстреляли двух бойцов ВСУ, которые подняли руки и сдавались в плен.

После этого в ГУР Минобороны сообщили, что не могут подтвердить эту информацию. Однако аналитики Института изучения войны указали, что в сети действительно есть видео, на котором зафиксированы все детали российского преступления.

Весной 2023 года в СМИ рассказали о расстреле бойца ВСУ, которого захватили в плен наемники ЧВК "Вагнер". На видео, опубликованном в сети, мужчину убили после возгласа "Слава Украине". Позже стало известно, что героя звали Александр Мациевский — в его честь в Украине установили памятник. В октябре под Токмаком россияне убили группу украинских пленных — об этом рассказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко.

Напоминаем, 3 октября ООН подтвердили, что видео с казнью Мациевского настоящее. Между тем в ноябре СМИ рассказали, что в российской армии продолжает нарастать количество дезертиров.