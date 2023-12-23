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РФ за 3 місяці не почала ремонт штабу ЧФ у Криму, — OSINT-аналітик (супутникові знімки)

Крим, Чорноморський флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, окуповані території
Фото: Скриншот | Росія не почала відновлювати штаб Чорноморського флоту після ракетного удару

За інформацією розслідувачів, навколо пошкодженої будівлі базується величезна кількість автомобілів, але чи використовуються вони за призначенням — під питанням.

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22 вересня по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару, що призвело до часткового руйнування. OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі X (Twitter) показав, як змінилася ситуація через 3 місяці.

На опублікованих супутникових знімках можна побачити будівлю, яка залишається пошкодженою внаслідок атаки. Розслідувач зазначив, що за час, що минув, противник так і не розпочав відновлювальні роботи і нічого не зробив.

"Мені було цікаво подивитися, чи почався ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано безліч машин, цікаво, чи використовується частина з них?" — ідеться в повідомленні.

Крим, Чорноморський флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, окуповані території Fullscreen
Росія не почала відновлювати штаб Чорноморського флоту після ракетного удару
Фото: Twitter

Окремо OSINT-аналітик показав на супутникових кадрах, що на вході в гавань Севастополя було відновлено значну частину оборонних споруд, які зруйнував нещодавній масштабний шторм.

Крим, Чорноморський флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, окуповані території Fullscreen
РФ почала відновлювати оборону окупантів, яку зруйнував шторм
Фото: Twitter

Що стосується великого десантного корабля "Минск" Балтійського флоту РФ, який у вересні 2023 року також був пошкоджений у Криму, то противник не втрачає надій на його відновлення і триває процес розбирання. Аналітик MT Anderson задався питанням, чи збираються на нього встановити нову надбудову.

Крим, Чорноморський флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, окуповані території Fullscreen
РФ продовжує розбирати корабель "Минск", який був пошкоджений ракетним ударом
Фото: Twitter

Нагадаємо, 22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили про атаку крилатими ракетами і безпілотниками. Було заявлено про перехоплення однієї ракети і двох БПЛА літакового типу.

23 вересня Сили спецоперацій назвали деталі удару по штабу ЧФ у Криму. Спецпризначенці заявили, що кропітка і зухвала робота дала змогу вчасно і точно уразити штаб, у якому зібралося керівництво Чорноморського флоту РФ.

15 вересня у ЗСУ зізналися, чим били по кораблях "Минск" і "Ростов-на-Дону". Україна завдала удару по Севастопольському судноремонтному заводу, на території якого отримали пошкодження російські кораблі. У Повітряних силах розповіли, що використовували для атаки надані партнерами крилаті ракети.