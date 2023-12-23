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РФ спустя 3 месяца не начала ремонт штаба ЧФ в Крыму, — OSINT-аналитик (спутниковые снимки)

Крым, Черноморский флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, оккупированные территории
Фото: Скриншот | Россия не начала восстанавливать штаб Черноморского флота после ракетного удара

По информации расследователей, вокруг поврежденного здания базируется огромное количество автомобилей, но используются ли они по назначению — под вопросом.

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22 сентября по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар, что привело к частичному разрушению. OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети X (Twitter) показал, как изменилась ситуация спустя 3 месяца.

На опубликованных спутниковых снимках можно увидеть здание, которое остается поврежденным в результате атаки. Расследователь отметил, что за пройденное время противник так и не начал восстановительные работы и ничего не сделал.

"Мне было интересно посмотреть, начался ли ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано множество машин, интересно, используется ли часть из них?" — говорится в сообщении.

Крым, Черноморский флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, оккупированные территории Fullscreen
Россия не начала восстанавливать штаб Черноморского флота после ракетного удара
Фото: Twitter

Отдельно OSINT-аналитик показал на спутниковых кадрах, что на входе в гавань Севастополя была восстановлена значительная часть оборонительных сооружений, которые разрушил недавний масштабный шторм.

Крым, Черноморский флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, оккупированные территории Fullscreen
РФ начала восстанавливать оборону оккупантов, которую разрушил шторм
Фото: Twitter

Что касается большого десантного корабля "Минск" Балтийского флота РФ, который в сентябре 2023 года также был поврежден в Крыму, то противник не теряет надежд на его восстановление и продолжается процесс разборки. Аналитик MT Anderson задался вопросом, собираются ли на него установить новую надстройку.

Крым, Черноморский флот, штаб ЧФ РФ, Севастополь, оккупированные территории Fullscreen
РФ продолжает разбирать корабль "Минск", который был поврежден ракетным ударом
Фото: Twitter

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и беспилотниками. Было заявлено о перехвате одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа.

23 сентября Силы спецопераций назвали детали удара по штабу ЧФ в Крыму. Спецназовцы заявили, что кропотливая и дерзкая работа позволила вовремя и точно поразить штаб, в котором собралось руководство Черноморского флота РФ.

15 сентября в ВСУ признались, чем били по кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону". Украина нанесла удар по Севастопольскому судоремонтному заводу, на территории которого получили повреждения российские корабли. В Воздушных силах рассказали, что использовали для атаки предоставленные партнерами крылатые ракеты.