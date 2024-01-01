СМИ пишут об усилении мобилизационных мероприятий в Черновицкой области: фейк опровергли в ОВА

Согласно документу, который распространен в соцсетях, в области якобы хотят развернуть пункты оповещения, ввести проверку документов и досмотр вещей, автомобилей, багажа.

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В соцсетях и на отдельных интернет-ресурсах 1 января была распространена информация о якобы усилении мобилизационных мероприятий в Черновицкой области, сообщает "Молодой буковинец".

"Они ссылаются на решение Совета обороны Черновицкой области за подписью начальника ОВА", — пишет издание.

Фото: скріншот

Согласно документу, который распространен в соцсетях, в частности в Telegram, в области планируют организовать и развернуть пункты оповещения. Государственная налоговая служба и Центры занятости должны, якобы, предоставить информацию по контролю трудоустройства и увольнения работников.

"Также планируют мониторить организацию медицинских осмотров, которые используют как предпосылку к уклонению от призыва по мобилизации. Кроме того, предусмотрено ввести на территории области проверку документов, досмотр вещей, транспортных средств и багажа", — пишет "Молодой буковинец".

В то же время в пресс-службе Черновицкой ОВА объяснили журналистам, что за последние несколько недель состоялось несколько заседаний Совета обороны области. Однако, учитывая соблюдение законодательства о нацбезопасности, не все решения подлежат обнародованию и публичному комментированию. В областной военной администрации отметили, что не обнародовали никаких документов по поводу данного вопроса.

"Просим использовать только официальные источники при освещении новостей, связанных с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. Достоверность любых других может иметь сомнительный характер, а их распространение представлять угрозу как минимум информационной безопасности страны и Черновицкой области", — сообщили в ОВА.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что в Раде высказались о предстоящих изменениях в мобилизации. По словам нардепа Александра Корниенко, усиление мобилизации уменьшит количество налогоплательщиков, что значительно снизит налоговую базу и ухудшит экономику страны.