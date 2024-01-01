ЗМІ пишуть про посилення мобілізації в Чернівецькій області: фейк спростували в ОВА

Відповідно до документа, який розповсюджено в соцмережах, в області нібито хочуть розгорнути пункти оповіщення, запровадити перевірку документів і огляд речей, автомобілів, багажу.

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У соцмережах і на окремих інтернет-ресурсах 1 січня була поширена інформація про начебто посилення мобілізаційних заходів у Чернівецькій області, повідомляє "Молодий буковинець".

"Вони покликаються на рішення Ради оборони Чернівецької області за підписом начальника ОВА", — пише видання.

Фото: Скріншот

Згідно з документом, який поширено в соцмережах, зокрема в Telegram, в області планують організувати й розгорнути пункти оповіщення. Державна податкова служба та Центри зайнятості повинні нібито надати інформацію щодо контролю працевлаштування та звільнення працівників.

"Також планують моніторити організацію медичних оглядів, які використовують як передумову до ухилення від призову за мобілізацією. Зокрема, передбачено запровадити на території області перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів і багажу", — пише "Молодий буковинець".

Водночас у пресслужбі Чернівецької ОВА пояснили журналістам, що за останні кілька тижнів відбулося декілька засідань Ради оборони області. Однак, зважаючи на дотримання законодавства про нацбезпеку, не всі рішення підлягають оприлюдненню та публічному коментуванню. В обласній військовій адміністрації зазначили, що не оприлюднювали жодних документів щодо цього питання.

"Просимо використовувати лише офіційні джерела під час висвітлення новин, повʼязаних із рішеннями органів державної влади й місцевого самоврядування. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення — становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області", — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що в Раді висловилися про майбутні зміни в мобілізації. За словами нардепа Олександра Корнієнка, посилення мобілізації зменшить кількість платників податків, що значно знизить податкову базу та погіршить економіку країни.