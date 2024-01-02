Не просто так: на Луганщине после почти года изоляции включили мобильный интернет, — ОВА

В захваченных населенных пунктах Луганской области появился интернет. В прифронтовых городах и селах он не работает, но там установили таксофоны для внутренних звонков.

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Во временно оккупированной части Луганской области появился мобильный интернет. Его не было почти год, если не учитывать несколько недель в апреле и мае. Об этом 2 января сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор.

По его словам, прекращение цифровой изоляции на Луганщине — это элемент предвыборной компании РФ.

"Впрочем, интернета, как и связи не дождутся в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, населенных пунктах Сватовщины, Кременщины, в Троицком и вокруг", — отметил Лысогор.

Чиновник объяснил, что интернет по-прежнему пытаются "ловить" в отдельных местах, куда непрогнозируемо достает покрытие.

Впоследствии руководитель Луганской ОВА добавил, что цифровизация "не осталась в стороне" и прифронтовых населенных пунктов. В частности, в Рубежном оккупанты торжественно установили два уличных таксофона.

"Теперь их всего 10 — на несколько городов", — уточнил Лысогор.

Такие таксофоны рассчитаны только на звонки в пределах населенного пункта. Звонить можно только на стационарные номера, если таковые остались или были установлены повторно.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины хотят провести выборы президента РФ. В России заявили, что даже готовы к попыткам сорвать голосование, но "справятся".

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что после выборов в марте Россия начнет тотальную мобилизацию населения.