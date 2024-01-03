Россияне уже боялись: в Чехии рассказали, почему Залужный несколько раз приезжал в Прагу

До полномасштабного вторжения проводили тайное заседание о поставках вооружения в Украину. В чешском правительстве отметили, что рабочая группа общалась с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ, в том числе с Валерием Залужным.

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До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько раз приезжал в Прагу и обсуждал вопрос о поставках Украине чешского вооружения. Об этом в интервью "Радио свобода" рассказал Томаш Копечный — уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Так, Копечный работал в Министерстве обороны Чехии и был одним из тех, кто ответил на призыв помощи от Украины и готовил поставки оружия и пытался как можно быстрее доставить необходимое оружие ВСУ. По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину, они уже были знакомы с Валерием Залужным, а период подготовки передачи вооружения начался в середине декабря 2021 года.

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"Это было после того, как я прочитал статью, или это были "РИА Новости", или какой-то другой пропагандистский материал из России, где говорилось о том, чего еще не произошло, но чего они боялись. В статье говорилось о том, что "чехи точно планируют предоставить Украине все эти гаубицы и РСЗО, и танки" И я подумал: да, это именно то, что я хотел сделать с 2015 года, когда начал ездить в Украину и работать с украинскими военными и Министерством обороны. И это то, чего, очевидно, боится Россия, потому что это была истерическая статья. И мы сказали: "Ладно, давайте сделаем это", — рассказывает Копечный.

Томаш Копечный — уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

По его словам, после этого в Чехии провели тайное заседание рабочей группы о поставках вооружения в Украину, о которой знали лишь несколько человек, включая премьер-министра. После этого чешская сторона начала общаться с Министерством обороны и Генштабом ВСУ, в том числе с Валерием Залужным. Представитель правительства Чехии утверждает, что генерал армии приезжал в Прагу перед началом полномасштабного вторжения.

"Он приезжал в Прагу в январе и в феврале. И то, что мы обсуждали, было фактически перечнем оборудования, которое можно было бы поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии. Именно такое взаимодействие через несколько месяцев после вторжения привело к тому, что была создана международная структура для координации поставок вооружений, известная как формат "Рамштайн", — рассказывает уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Он отметил, что в Чехии начали собирать для Украины военную помощь силами военных уже в январе 2022 года.

"Мы просто показали себе, Украине, а также всему миру, что это можно сделать. Но в первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить никакого оружия, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, знаете, что это выходит с нашего завода и на четвертый день оно уже используется против оккупантов, против агрессоров", — рассказал Томаш Копечный.

Напомним, что 2 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам". Они сбили 10 из 10.

По словам Залужного, 2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться от 2023-го, ведь иначе Украину ждет то, о чем главнокомандующий ВСУ писал в статье для The Economist, где он заявил, что война могла зайти в тупик из-за паритета сил.