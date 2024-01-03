Росіяни вже боялися: у Чехії розповіли, чому Залужний кілька разів приїжджав до Праги

До повномасштабного вторгнення проводили таємне засідання про постачання озброєння в Україну. У чеському уряді зазначили, що робоча група спілкувалася з представниками Міноборони і Генштабу ЗСУ, зокрема з Валерієм Залужним.

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До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний кілька разів приїжджав до Праги й обговорював питання про постачання Україні чеського озброєння. Про це в інтерв'ю "Радіо свобода" розповів Томаш Копечний — уповноважений чеського уряду з питань відновлення України.

Так, Копечний працював у Міністерстві оборони Чехії і був одним із тих, хто відповів на заклик допомоги від України і готував постачання зброї та намагався якнайшвидше доставити необхідну зброю ЗСУ. За його словами, до повномасштабного російського вторгнення в Україну, вони вже були знайомі з Валерієм Залужним, а період підготовки передавання озброєння почався в середині грудня 2021 року.

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"Це було після того, як я прочитав статтю, чи то були "РІА Новини", чи якийсь інший пропагандистський матеріал із Росії, де йшлося про те, чого ще не сталося, але чого вони боялися. У статті йшлося про те, що "чехи точно планують надати Україні всі ці гаубиці та РСЗВ, і танки" І я подумав: так, це саме те, що я хотів зробити з 2015 року, коли почав їздити в Україну і працювати з українськими військовими та Міністерством оборони. І це те, чого, очевидно, боїться Росія, тому що це була істерична стаття. І ми сказали: "Гаразд, давайте зробимо це", — розповідає Копечний.

Томаш Копечний — уповноважений чеського уряду з питань відновлення України

За його словами, після цього в Чехії провели таємне засідання робочої групи про постачання озброєння в Україну, про яку знали лише кілька людей, включно з прем'єр-міністром. Після цього чеська сторона почала спілкуватися з Міністерством оборони і Генштабом ЗСУ, зокрема з Валерієм Залужним. Представник уряду Чехії стверджує, що генерал армії приїжджав до Праги перед початком повномасштабного вторгнення.

"Він приїжджав до Праги в січні і в лютому. І те, що ми обговорювали, було фактично переліком устаткування, яке можна було б поставити безоплатно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії. Саме така взаємодія за кілька місяців після вторгнення призвела до того, що було створено міжнародну структуру для координації постачання озброєнь, відому як формат "Рамштайн", — розповідає уповноважений чеського уряду з питань відбудови України.

Він зазначив, що в Чехії почали збирати для України військову допомогу силами військових уже в січні 2022 року.

"Ми просто показали собі, Україні, а також усьому світу, що це можна зробити. Але в перші дні більшість країн говорили, що неможливо доставити жодної зброї, тому що росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, знаєте, що це виходить із нашого заводу і на четвертий день воно вже використовується проти окупантів, проти агресорів", — розповів Томаш Копечний.

Нагадаємо, що 2 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів". Вони збили 10 із 10.

За словами Залужного, 2024 рік не просто відрізнятиметься, він має відрізнятись від 2023-го, адже інакше на Україну чекає те, про що головнокомандувач ЗСУ писав у статті для The Economist, де він заявив, що війна могла зайти в глухий кут через паритет сил.