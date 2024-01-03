В ВМС Украины назвали, сколько времени понадобится для разминирования Черного и Азовского морей (видео)

Во время работы специалистам приходится видеть образцы вооружения не только современной войны, но и периода Первой и Второй мировых войн.

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Для разминирования Черного и Азовского морей после завершения активных боевых действий понадобится до 5 лет. Об этом сообщил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, в эфире национального телемарафона.

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Он отметил, что масштабная спецоперация по разминированию Черного и Азовского морей планируется. По состоянию на сейчас создан штаб для реализации необходимых мероприятий. Военный назвал сроки разминирования торговых путей, которые продлятся -5 месяцев

"Глобальная операция по разминированию — 3-5 лет", — пояснил представитель ВМС.

Специалисты учитывают уровень заминирования. Во время работы приходится и видеть образцы вооружения с Первой и Второй мировых войн. Соответственно, учитывается и степень заминированности акватории со стороны РФ, эта работа будет продолжаться и после проведения операции активной фазы.

Плетенчук отметил, что Россия в целом несколько уменьшила интенсивность минирования. Это произошло благодаря противодействию со стороны Сил обороны и безопасности Украины. Спикер подчеркнул, что ВМС ВСУ работают в штатном режиме: ожидание, мониторинг, периодические мероприятия по разминированию.

"Эта работа будет продолжаться и после проведения операции", — добавил спикер.

Минирование в Украине

В акватории Черного моря, как заявил 12 декабря капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко, насчитывается около 40 тысяч мин времен прошлой войны, а сколько современных, от российского агрессора, еще надо подсчитать. По его словам, еще до начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Черном море постоянно вылавливали немецкие мины времен Второй мировой войны, при том они были в отличном боевом состоянии.

В ноябре в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья. По информации заместителя начальника Херсонской ОГА Ольги Малярчук, только на прошлой неделе саперы уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов. Она отметила, что приоритетом областных властей была и остается защита местных жителей от российских атак. Поэтому был осуществлен ряд шагов по восстановлению и модернизации систем централизованного оповещения населения Херсонской области об опасности ракетных атак и обстрелов. Работы проводятся за счет областных бюджетов.

Напомним, теробороновцы в июле объяснили, почему ВСУ медленно продвигаются на юге. Российские захватчики пытаются на одном участке ставить противотанковые и противопехотные мины для того, чтобы повлиять на работу саперов, которые в результате этого не могут быстро разминировать территорию.