Сам поехал на войну: в Украине ликвидирован экс-глава милиции Екатеринбурга, — СМИ

Лишенный звания генерала Игорь Трифонов был судим за получение взятки и незаконное хранение оружия. Его отправили в тюрьму, но он попросился поехать воевать против украинцев.

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В Украине был ликвидирован бывший глава милиции Екатеринбурга, экс-генерал Игорь Трифонов. Об этом сообщает российское издание "URA.RU".

Как рассказала адвокат Трифонова Ольга Кезик, Трифонов был убит в конце 2023 года.

"Семья Игоря Трифонова намерена доказывать его непричастность к преступлению, за которое он был осужден", — рассказала Кезик.

Издание отметило, что в 2022 году суд признал Трифонова виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия. Тогда его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Однако затем срок сократили на два месяца, добавили конфискацию имущества и убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия. Трифонова также лишили звания генерал-майора и государственных наград.

Кезик также заявила, что Трифонов долго добивался заключения контракта с Минобороны России, чтобы поехать воевать против украинцев. Однако ему отказывали. Он был отправлен на фронт в ноябре 2023 года, но погиб, как предполагается, в декабре.

Напомним, что 1 января в ГУР сообщили, что удары по Белгороду "проредили" ряды российских офицеров. В украинской разведке заявили, что был ликвидирован оккупант и офицер СК РФ Михаил Конопицын. Его гибель подтверждают в росСМИ.