Сам поїхав на війну: в Україні ліквідовано ексголову міліції Єкатеринбурга, — ЗМІ

Позбавлений звання генерала Ігор Трифонов був судимий за отримання хабаря і незаконне зберігання зброї. Його відправили до в'язниці, але він попросився поїхати воювати проти українців.

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В Україні ліквідували колишнього главу міліції Єкатеринбурга, ексгенерала Ігоря Трифонова. Про це повідомляє російське видання"URA.RU".

Як розповіла адвокат Трифонова Ольга Кезік, Трифонова було вбито наприкінці 2023 року.

"Сім'я Ігоря Трифонова має намір доводити його непричетність до злочину, за який він був засуджений", — розповіла Кезік.

Видання зазначило, що 2022 року суд визнав Трифонова винним в отриманні хабаря і незаконному зберіганні зброї. Тоді його засудили до 9,5 років колонії суворого режиму. Однак потім строк скоротили на два місяці, додали конфіскацію майна і прибрали з обвинувачення статтю за придбання вогнепальної зброї. Трифонова також позбавили звання генерал-майора і державних нагород.

Кезик також заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони Росії, щоб поїхати воювати проти українців. Однак йому відмовляли. Його відправили на фронт у листопаді 2023 року, але він загинув, як припускають, у грудні.

Нагадаємо, що 1 січня в ГУР повідомили, що удари по Бєлгороду "прорідили" ряди російських офіцерів. В українській розвідці заявили, що ліквідували окупанта й офіцера СК РФ Михайла Конопіцина. Його загибель підтверджують у росЗМІ.