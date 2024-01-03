"Важный сигнал": Украина собирает чрезвычайное заседание с НАТО из-за обстрелов РФ, — Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны Украины.

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В отчет на массированные обстрелы России 29 декабря и 2 января Украина созвала чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в X (ранее Twitter).

По словам министра, Альянс поддержал запрос Украины. Одной из главных тем заседания будет усиление противововздушной обороны страны.

"НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России. Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора", — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба о Совете Украина-НАТО Фото: Скриншот

Отметим, что военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал в интервью Фокусу, что ПВО НАТО может прикрыть Украину со своей территории. По его словам, системы ПВО Польши и Румынии способны защитить запад Украины и Одесскую область от ударов РФ, но для этого нужна политическая воля. Путин сейчас пытается сделать все, чтобы НАТО не помогало Украине

Напомним, что Напомним, что утром 2 января ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову с применением Х-47 "Кинжал". Также на месте обстрела нашли обломки ракеты "Искандер".

Кроме того, в тот же день Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. По словам главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, это была одна самая масштабная комбинированная ракетная атака в мире, которую успешно отразила украинская ПВО.