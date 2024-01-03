"Важливий сигнал": Україна збирає надзвичайне засідання з НАТО через обстріли РФ, — Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем засідання стане посилення протиповітряної оборони України.

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У відповідь на масовані обстріли Росії 29 грудня і 2 січня Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у себе в X (раніше Twitter).

За словами міністра, Альянс підтримав запит України. Однією з головних тем засідання буде посилення протиповітряної оборони країни.

"НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", — зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба про Раду Україна-НАТО Фото: Скриншот

Зазначимо, що військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів в інтерв'ю Фокусу, що ППО НАТО може прикрити Україну зі своєї території. За його словами, системи ППО Польщі та Румунії здатні захистити захід України та Одеську область від ударів РФ, але для цього потрібна політична воля. Путін зараз намагається зробити все, щоб НАТО не допомагало Україні

Нагадаємо, що Нагадаємо, що вранці 2 січня ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову із застосуванням Х-47 "Кинджал". Також на місці обстрілу знайшли уламки ракети "Іскандер".

Крім того, того ж дня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. За словами голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, це була одна наймасштабніша комбінована ракетна атака у світі, яку успішно відбила українська ППО.