Росію не лякає НАТО, але напад на країни Альянсу — самогубство для РФ, — аналітик (відео)

Росія може використовувати слабкість блоку в протистоянні гібридним загрозам. У НАТО дуже заскорузла бюрократична система статутів, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

Related video

Для Росії напад на будь-яку країну НАТО — це постріл собі у скроню. Не дивлячись на бюрократичний архаїзм всіх статутів Альянсу вони все одно працюють і у разі нападу на будь-яку країну НАТО всі протоколи захисту будуть активовані. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

Росіяни можуть мати про себе будь-яку думку і хвалитись як завгодно, стверджує експерт, але керівництво армії РФ точно не самогубці. Хоча вони із задоволенням відправляють на самогубства мільйони своїх громадян, проте самі ризикувати не хочуть. Адже НАТО може значно швидше дійти до Москви ніж це намагався зробити заколотник Євген Пригожин, каже фахівець.

"Росія вже є загрозою для НАТО в гібридному форматі, — зазначає Олександр Коваленко. — Бо у НАТО не відпрацювано жодного інструментарію протидії саме гібридним загрозам. І саме це є реальною проблемою для Альянсу".

За словами аналітика, наприклад, можна уявити, що завтра на території Естонії з'являється така собі "республіка Нарва" і в статуті НАТО немає жодних пунктів як цьому протидіяти. І хоча можуть бути активізовані внутрішні сили Естонії чи підтримка окремих сусідніх країн, але узагальнити повноцінну військову статтю до такої ситуації вкрай важко.

"В країнах Балтії багато так званих "не громадян", які можуть мріяти про воз'єднання з Великою та непереможною Росією" і саме це є реальною проблемою, — акцентує Коваленко. — Проте гібридні впливи можуть бути не тільки військового, але й політичного, інформаційного чи економічного аспекту".

Взагалі, прикордонний фактор і різного виду мігрантів Росія давно використовує для тиску, каже експерт. Проте тій самій Фінляндії такому впливу допомогає протистояти природа та ландшафт. В мінусову температуру мігрантам з Іраку або Сирії буде дуже важко проривати кордон та йти скрізь зимовий ліс.

Важливо усвідомити, що Росія не налякана насправді "загрозою НАТО", тому що прекрасно знає про архаїзм бюрократії Альянсу і його захисну, а не атакуючу функцію, відзначає аналітик. Тому всі ці балачки про "загрозу від України в складі НАТО" не відповідають дійсності, адже в такому сценарії Україну як раз би й стримували всі ці натівські бюрократичні процедури.

Раніше Фокус розповідав, що Польща розмістила дві пари винищувачів F-16 на східному кордоні НАТО. У заяві збройних сил Польщі йдеться, що для захисту повітряного простору на бойове чергування також поставили літак-заправник.