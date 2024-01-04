Последствия будут фатальными: никто не оставит ракетный террор РФ без ответа, — Подоляк

Советник главы ОП заявил, что Украина продолжит развивать свои возможности по нанесению ударов на дальних дистанциях.

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Ракетный террор России в сторону Украины никто не оставит без последствий. У Украины есть соответствующие инструменты влияния. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк "24 каналу".

По его словам, последние воздушные атаки РФ были направлены исключительно на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому ничего не сделать просто нельзя. Это понимает Киев и его партнеры на Западе.

Подоляк заявил, что важно перенести войну на территорию России. Это поможет быстрее ее закончить.

"Как только начнется излом системы Путина в Российской Федерации, тогда мы с вами будем говорить, что у нас есть возможность правильно финализировать эту войну", — сказал советник.

Кроме того, как отметил Подоляк, Украина продолжит развивать свои возможности по нанесению ударов на дальних дистанциях. Последствия для России будут куда более серьезные, чем ей кажется сейчас. Так, Силы обороны уже показали, на что способны в акватории Черного моря. Уже сейчас у Украины есть внушительные инструменты влияния на ситуацию.

"Безусловно, Россия будет иметь гораздо более фатальные последствия, чем им сегодня кажется", — сказал он.

Советник главы ОП сообщил, что ВС РФ отказались от атак на военные объекты. Более того, они даже не сильно стараются атаковать критическую инфраструктуру, как это было в прошлом году. Сейчас Кремль бьет по гражданскому населению, а это — "террористический компонент".

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что мобильным огневым группам хватит боеприпасов для отражения еще нескольких мощных вражеских атак. По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах Украине нужна помощь Запада в пополнении ракетного запаса для отражения российских воздушных атак.