"Мы их не производим": в Воздушных силах объяснили слова Наева о ракетах для ПЗРК и указали на Patriot

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, отметил, что российские оккупанты постепенно пытаются истощать противовоздушную оборону ВСУ.

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В заявлении Сергея Наева, командующего Объединенными силами ВСУ, о том, что ракет к ПЗРК хватит лишь на несколько таких массированных атак, ничего экстраординарного нет, поскольку речь могла идти о реакции на количество средств для защиты от обстрелов в период с 29 декабря и 2 января. Об этом заявил Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины, в Facebook.

Он отметил, что партнеры предоставляют соответствующие ракеты по необходимости. Игнат сообщил, что генерал-лейтенант имел в виду ракеты к зенитным ракетным системам среднего и большого радиуса действия — Patriot. Зенитные ракеты для украинского войска это дефицитный товар, как советские — к "Бук"-М1 и С-300, так и западные.

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"Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран", — пояснил военный.

Юрий Игнат отверг возможность развертывания складов для хранения зенитных ракет иностранного производства на территории Украины.

Также спикер Воздушных сил заявил, что российские оккупанты постепенно пытаются истощать противовоздушную оборону ВСУ. Таким образом они заставляют тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками. Для таких действий они тоже тратят ценные ракеты, которые фактически с конвейера направляют на носители.

Фото: Facebook

Ракеты к ПЗРК — заявление Наева

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в комментарии AFP завил, что мобильным огневым группам хватит боеприпасов для защиты столицы еще от нескольких мощных вражеских атак.

По его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах нашему государству нужна помощь западных партнеров в пополнении ракетного запаса. Военный заявил, что враг стремится истощить украинскую противовоздушную оборону, поэтому поставки боеприпасов к комплексам ПВО Patriot и самих систем — приоритет. Последние российские атаки лишь подтвердили мнение о том, что союзникам стоит ускорить поставки средств ПВО, БПЛА и ракет большой дальности.

Напомним, выбор демократических стран, поддерживающих Украину, как сообщило Financial Times, будет решающим в результате длительной российской агрессии. По мнению аналитика Тимоти Гартон Эша, в российско-украинской войне пока нет тупиковой ситуации, которая могла бы привести к замораживанию или мирным переговорам.