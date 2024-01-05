"Ми їх не виробляємо": у Повітряних силах пояснили слова Наєва щодо ракет для ПЗРК та вказали на Patriot

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України, зазначив, що російські окупанти поступово намагаються виснажувати протиповітряну оборону ЗСУ.

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У заяві Сергія Наєва, командувача Об'єднаних сил ЗСУ, про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька таких масованих атак, нічого екстраординарного немає, оскільки могло йтися про реакцію на кількість засобів для захисту від обстрілів у період з 29 грудня та 2 січня. Про це заявив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України, у Facebook.

Він зазначив, що партнери надають відповідні ракети за потребою. Ігнат повідомив, що генерал-лейтенант мав на увазі ракети до зенітних ракетних систем середнього та великого радіусу дії – Patriot. Зенітні ракети для українського війська це дефіцитний товар, як радянські – до "Бук"-М1 та С-300, так і західні.

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"Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн", – пояснив військовий.

Юрій Ігнат відкинув можливість розгортання складів для зберігання зенітних ракет іноземного виробництва на території України.

Також речник Повітряних сил заявив, що російські окупанти поступово намагаються виснажувати протиповітряну оборону ЗСУ. У такий спосіб вони змушують витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками. Для таких дій вони теж витрачають коштовні ракети, які фактично з конвеєра направляють на носії.

Фото: Facebook

Ракети до ПЗРК – заява Наєва

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у коментарі AFP завив, що мобільним вогневим групам вистачить боєприпасів для захисту столиці ще від кількох потужних ворожих атак.

З його слів, у середньостроковій і довгостроковій перспективах нашій державі потрібна допомога західних партнерів у поповненні ракетного запасу. Військовий заявив, що ворог прагне виснажити українську протиповітряну оборону, тому постачання боєприпасів до комплексів ППО Patriot і самих систем – пріоритет. Останні російські атаки лише підтвердили думку про те, що союзникам варто прискорити постачання засобів ППО, БПЛА та ракет великої дальності.

Нагадаємо, вибір демократичних країн, що підтримують Україну, як повідомило Financial Times, буде вирішальним у результаті тривалої російської агресії. На думку аналітика Тімоті Гартон Еша, у російсько-українській війні поки що немає глухої ситуації, яка могла б призвести до заморожування або мирних перемовинах.