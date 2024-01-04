"Ми перебуваємо в середині довгої і складної війни": що Захід має зробити для України, — FT

На думку аналітика Тімоті Гартон Еша, у російсько-українській війні поки що немає глухої ситуації, яка могла б призвести до заморожування або мирних переговорів.

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Вибір демократичних країн, що підтримують Україну, буде вирішальним у результаті триваючої російської агресії. Так охарактеризував ситуацію, в якій зараз перебуває Київ, британський публіцист і аналітик Тімоті Гартон Еш у статті, опублікованій у Financial Times.

"Ми перебуваємо в середині тривалої і складної війни, яка триватиме щонайменше до 2025 року", — підкреслює аналітик FT.

І додає, що в той час, як багато країн розпочали новий рік із феєрверків і свят, українцям довелося ночувати в бомбосховищах під ракетними обстрілами з боку країни-агресора.

"Володимир Путін сповнений рішучості перемогти і знищити незалежну Україну. Україна також сповнена рішучості чинити опір. Але чого ж мають намір досягти інші демократичні країни світу в цій епохальній боротьбі? Відповідь, яку ми дамо 2024 року, не тільки сформує майбутнє Європи. Це також розповість нам дещо важливе про відносні сили демократії та автократії початку XXI століття", — підкреслює Тімоті Гартон Еш.

При цьому він зауважує, що поки що немає настільки глухої ситуації, яка могла б призвести до заморожування або мирних переговорів, як наївно сподіваються дехто на Заході.

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Еш додає, що, однак, жодна зі сторін не здається, і будь-яка з них все ще може перемогти. Тому, на його думку, так важливо Заходу зробити вибір, особливо з огляду на переваги президента Путіна як усередині країни, так і на підтримку подібних диктаторських режимів, включно з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Еш вважає, що саме вибір Заходу в найближчі кілька місяців буде вирішальним у результаті війни.

При цьому аналітик FT підсумовує, що Захід робить достатньо, щоб не допустити поразки України, але абсолютно недостатньо, щоб допомогти їй перемогти.

"У 2024 році ми могли б надати Києву інструменти, що дають змогу повернути собі більше території і переконати Росію, що вона не зможе перемогти. Це єдиний шлях до міцного миру", — упевнений Еш.

Що означає шлях до міцного миру

"Протягом кількох тижнів — це означає появу нових ракет великої дальності, зокрема німецьких Taurus, а також американських ATACMS, щоб Україна могла продовжувати відкидати путінський Чорноморський флот і націлюватися на його стратегічну та символічну фортецю в Криму", — продовжує Еш.

І зауважує: він абсолютно згоден із дослідженням Міністерства оборони Естонії, в якому зроблено висновок про те, що довгостроковою запорукою перемоги Києва буде ширша підготовка українських військ і швидке та істотне зростання промислового виробництва зброї та боєприпасів.

Він нарікає, що з мільйона артилерійських снарядів, обіцяних ЄС ще до березня, дотепер доставлено менше третини. Однак тут же запевняє, що демократичні країни, на відміну від диктатур, не можуть робити це за командою, оскільки їхня політична система вимагає санкціонування певних процесів.

"Негайно, протягом кількох днів, — це означає посилення протиповітряної оборони. Таким чином, відповідальність лягає на Європу, а йдеться, врешті-решт, про захист європейських країн", — підкреслює аналітик.

Чи роблять європейські лідери необхідне

Якщо проаналізувати новорічні послання європейських лідерів, каже Еш, то ми побачимо не дуже приємну картину.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак навіть не згадав війну у звіті про успіхи свого уряду, очевидно націленому на загальні вибори 2024 року.

За словами аналітика, канцлер Німеччини Олаф Шольц торкнувся цього лише побіжно, перш ніж перейти "до священної теми німецької економіки".

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, на думку Еша, повністю присвятив свій виступ відновленню демократії всередині країни.

Торкаючись теми французької гордості, президент Еммануель Макрон все ж запропонував "переозброїти європейський суверенітет", зокрема "зупинити Росію і підтримати українців".

Але, як підкреслив британський публіцист, саме президент Фінляндії Саулі Нііністе висловив головне послання.

"Європа повинна прокинутися", — заявив він.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен була чудово прямолінійна, вважає Еш.

"Україні не вистачає боєприпасів. Європа не надала того, що необхідно. Ми наполягатимемо на збільшенні європейського виробництва. Це терміново. І данські F16 скоро піднімуться в повітря. Війна в Україні — це також війна за ту Європу, яку ми знаємо", — чітко зауважила вона.

Експерт FT підсумував, що це саме та мова, яка потрібна і союзникам, і Україні.

Закінчуючи свій аналіз, Тімоті Гартон Еш згадав вислів Вінстона Черчилля про кров, важку працю, сльози і піт, наголошуючи на тому, що це все зараз повністю стосується тільки українців.

"Усе, що потрібно від решти з нас, — це ясне мислення, твереза рішучість і цілком керований перерозподіл ресурсів. Ба більше, терміново необхідні оборонно-промислові інвестиції створять робочі місця всередині країни, а також підвищать нашу власну безпеку. Невже я прошу занадто багато?" — підсумував він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід прискорити ухвалення рішень для продовження підтримки Києва в захисті від російської агресії. За його словами, названі ним п'ять кроків, які Україна чекає від Заходу, мали б великий сенс і допомогли б Україні перемогти Росію.