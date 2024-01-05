Сбили "Нептун": в Минобороны РФ отчитались о ракетном ударе ВСУ по Крыму (фото)

Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила ракету над северо-западной частью акватории Черного моря, рассказали в оборонном ведомстве РФ.

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В пятницу 5 января Россия обвинила Украину в якобы использовании противокорабельной ракеты "Нептун" по крымскому полуострову. Об этом сообщили в оборонном ведомстве врага в Telegram.

"5 января около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве РФ отметили, что российская противовоздушная оборона якобы обнаружила и уничтожила украинскую ракету над северо-западной частью акватории Черного моря.

Около 10:00 (по киевскому времени) во временно оккупированном Севастополе в Крыму объявили воздушную тревогу. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram сообщил, что около 10:30 в районе Севастопольской и Стрелецкой бух наблюдался дым. По его словам, российские военные якобы используют табельные средства маскировки.

"Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки", — сказал Михаил Развожаев.

После этого он объявил отбой воздушной тревоги, однако уже в 11:36 снова был объявлен сигнал воздушной тревоги, которую отменили в 11:56.

Отметим, что на момент выхода публикации украинская сторона не комментировала заявление Минобороны России.

Напомним, 5 января глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российская защита на полуострове имеет серьезные пробелы. По ее словам, если противник не имеет возможности защитить имеющиеся ресурсы, то продолжит их терять.

4 января в росСМИ рассказали, что на побережье в Крыму обнаружили морской дрон. По информации журналистов, он может быть с 500 килограммами взрывчатки.