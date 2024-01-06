Благоприятные условия: эксперты ISW оценили перспективы наступления ВС РФ на Купянск

По мнению экспертов, российские вооруженные силы планируют мобилизовать части, которые понесли потери в предыдущих боях, для активизации наступления.

Related video

В ближайшие недели российские оккупационные силы могут наращивать активность на Купянском направлении (Харьковская область). Судя по всему, в этом районе уровень подготовки российских вооруженных сил выше, чем на других направлениях, где Россия ведет военные действия. Это может указывать на стремление России захватить стратегически важные территории. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Официальные лица Украины предупреждают о возможном наступлении на Купянск и Боровую (35 км западнее Сватово) зимой 2024 года. В случае захвата этих городов украинские вооруженные силы могут быть вытеснены с восточного берега реки Оскол в Харьковской области, что создаст условия для будущих военных операций России вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отмечают аналитики.

По мнению экспертов, российские вооруженные силы планируют мобилизовать части, которые понесли потери в предыдущих боях, для активизации наступательных операций. Официально не подтверждено значительное увеличение численности российских войск на Купянском направлении. Вероятно, российские военные постепенно восстанавливают свои ресурсы для продолжения операций, начатых в октябре 2023 года.

"Возможно, российские силы проводили постепенное наращивание сил, поскольку украинские официальные лица сообщили, что по состоянию на октябрь 2023 года российские военные сосредоточили на Купянском и Лиманском направлениях более 100 000 человек", — говорится в сообщении.

Несмотря на относительную подготовку российских вооруженных сил в этом районе, они, вероятно, предпочтут проводить локальные атаки, избегая крупномасштабных операций, считают в ISW. Информация от британского издания The Telegraph о возможном наступлении российских войск не нашла подтверждения у украинских военных, которые не заметили значительных изменений в численности российских сил.

Ситуация на Купянском направлении — карта боев

По данным ISW, на 5 января российские оккупационные войска продвинулись на Купянском и Лиманском направлениях, однако на передовой линии не зафиксировано подтвержденных изменений. Один из российских военных блогеров заявил, что российские войска вытеснили украинские силы из позиций на севере и в центре Синьковки (к северо-востоку от Купянска), делая этот район спорной серой зоной. Другой блогер сообщил о продвижении российских сил на расстояние до трех километров от Тернов и Ямполовки (западнее Кременной), утверждая, что российские войска пытаются устранить украинский опорный пункт на правом берегу реки Жеребец в этом районе. Однако ISW пока не обнаружил визуальных подтверждений этих предполагаемых успехов на Купянском или Лиманском направлениях.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях Фото: ISW

"По сообщениям российских и украинских источников, позиционные бои продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и восточнее Петропавловки, а также на Лиманском направлении в районе Терновки и в районе Серебрянского леса", — резюмировали аналитики ISW

Напомним, 4 января сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли огневое поражение колонне бронетехники на Купянском направлении. Вся техника была уничтожена, а личный состав ВС РФ пустился в бегство.