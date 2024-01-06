Была в состоянии стресса: женщина, заявившая о похищении ТЦК ее мужа, изменила показания (видео)

Женщина извинилась за свою эмоциональность в ТЦК и ВСУ и заявила, что никто к ней и ее мужу насильственных действий не применял.

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Женщина, мужа которой якобы представители ТЦК и СП похитили на блокпосту в Закарпатской области, заявила, что не так поняла ситуацию. Соответствующее видео с извинениями она обнародовала в сети.

Она заявила, что 4 января сделала видео в состоянии стресса.

"К нам не применялись никакие силы. Мне очень стыдно. Мне очень стыдно перед Вооруженными силами Украины, я извиняюсь. Мне стыдно перед ТЦК", — сказала она.

Так, в сети накануне распространили видео женщины, которая в слезах рассказала, что на блокпосту на Закарпатье неизвестные люди в военной форме задержали ее мужа, который ехал в авто с ней и ребенком. Мужчину якобы забрали в ТЦК, а ее с ребенком оставили на трассе.

Мужчина он не вернулся, и его семья была вынуждена искать ночью где переночевать, потому что женщина была не в состоянии управлять авто из-за стресса.

Напомним, что в Ровенской области мужчина написал письменный отказ от повестки в помещении ТЦК и СП. Не желание мобилизоваться военнообязанный объяснил необходимостью заботиться о семье и проблемами со здоровьем.

Ранее житель города Измаил нашел оригинальный способ избежать мобилизации. Он угрожал работникам ТЦК применить газовый баллончик.