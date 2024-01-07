Жизненно важны для Украины: Запад должен поставлять Киеву системы ПВО, — ISW

ВСУ завершили процесс утверждения более 200 видов вооружения и военной техники отечественного производствА. Но защитить себя самостоятельно Украина пока не может.

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Западные поставки систем противовоздушной обороны и ракет в Украину остаются критически важными как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Помощь партнеров будет способствовать развитию украинской оборонно-промышленной базы, что позволит поддерживать военные усилия страны в долгосрочной перспективе в контексте войны с Россией. Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW) за 7 января.

Как говорится в источнике, в субботу, 6 января заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк объявил, что в первые дни наступившего года Министерство обороны Украины успешно завершило процесс утверждения приблизительно 15 новых типов вооружения и военной техники для ВСУ. В перечень включены роботизированные системы, беспилотники, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерная техника, модернизированные боевые бронированные машины, противотанковые управляемые ракетные комплексы и боеприпасы.

"Этот процесс утверждения позволяет Минобороны заключать соглашения с производителями вооружений и передавать оружие украинским военным. Гаврилюк отметил, что в 2023 году Вооруженные силы Украины завершили процесс утверждения более 200 видов вооружения и военной техники отечественного производства", — отмечается в сообщении.

В соответствии с отчетом, 4 января представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставление американской помощи остается "критически важным", поскольку Украина по-прежнему не может обеспечить свою полную защиту. В то же время он подчеркнул, что поддержка необходима, но не должна продолжаться на текущем уровне, учитывая усилия Украины по расширению своей оборонной промышленности с целью достижения возможности "стоять на собственных ногах".

Ранее ISW высказывало мнение, что недавние обширные атаки со стороны России на украинские промышленные объекты были осуществлены с целью ограничения возможности Украины развивать свои оборонные ресурсы и поддерживать военные усилия против российской агрессии.

"Конфигурация украинского зонтика противовоздушной обороны, включая системы ПВО, предоставленные Западом, в определенных районах, оказалась жизненно важной для способности Украины защищаться от российских ракет, в частности баллистических", — отмечает Институт изучения войны.

В отчете напомнили, что во время массированной российской атаки 2 января, системы Patriot позволили украинским силам сбить рекордные 10 единиц гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, что сША значительно уменьшат размер военной помощи Киеву по сравнению с уровнем 2022–2023 годов, ведь их цель — содействовать развитию национальной военно-промышленной базы нашей страны.

Также в этот день в Пентагоне заявили, что средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря. По словам контролера Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут опустошены.