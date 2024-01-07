Життєво важливі для України: Захід має постачати Києву системи ППО, — ISW

ЗСУ завершили процес затвердження понад 200 видів озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Але захистити себе самостійно Україна поки що не може.

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Західні поставки систем протиповітряної оборони і ракет в Україну залишаються критично важливими як у найближчій, так і в середньостроковій перспективі. Допомога партнерів сприятиме розвитку української оборонно-промислової бази, що дасть змогу підтримувати військові зусилля країни в довгостроковій перспективі в контексті війни з Росією. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 7 січня.

Як ідеться в джерелі, у суботу, 6 січня заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк оголосив, що в перші дні року, що настав, Міністерство оборони України успішно завершило процес затвердження приблизно 15 нових типів озброєння і військової техніки для ЗСУ. До переліку включено роботизовані системи, безпілотники, пристрої радіоелектронної боротьби (РЕБ), інженерну техніку, модернізовані бойові броньовані машини, протитанкові керовані ракетні комплекси та боєприпаси.

"Цей процес затвердження дає змогу Міноборони укладати угоди з виробниками озброєнь і передавати зброю українським військовим. Гаврилюк зазначив, що у 2023 році Збройні сили України завершили процес затвердження понад 200 видів озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва", — наголошується в повідомленні.

Відповідно до звіту, 4 січня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що надання американської допомоги залишається "критично важливим", оскільки Україна, як і раніше, не може забезпечити свій повний захист. Водночас він наголосив, що підтримка необхідна, але не повинна тривати на поточному рівні, враховуючи зусилля України з розширення своєї оборонної промисловості з метою досягнення можливості "стояти на власних ногах".

Раніше ISW висловлювало думку, що нещодавні великі атаки з боку Росії на українські промислові об'єкти було здійснено з метою обмеження можливості України розвивати свої оборонні ресурси і підтримувати військові зусилля проти російської агресії.

"Конфігурація української парасольки протиповітряної оборони, включно із системами ППО, наданими Заходом, у певних районах, виявилася життєво важливою для спроможності України захищатися від російських ракет, зокрема балістичних", — зазначає Інститут вивчення війни.

У звіті нагадали, що під час масованої російської атаки 2 січня, системи Patriot дали змогу українським силам збити рекордні 10 одиниць гіперзвукових ракет "Кинджал".

Нагадаємо, що США значно зменшать розмір військової допомоги Києву порівняно з рівнем 2022-2023 років, адже їхня мета — сприяти розвитку національної військово-промислової бази нашої країни.

Також цього дня в Пентагоні заявили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться наприкінці грудня. За словами контролера Майкла МакКорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть спустошені.