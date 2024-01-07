ВМС Ирана получили футуристический корвет "Абу Махди": какие у него особенности (фото)

Корвет-катамаран имеет значительный арсенал ракетного вооружения, а также является носителем беспилотников.

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Военно-морской флот Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) пополнился новым корветом "Абу Махди". Об этом сообщает Defence Blog.

На юге Ирана в портовом городе Бандар-Аббас состоялась церемония ввода в строй нового футуристического корвета. Его назвали в честь покойного иранского командующего Абу Махди аль-Мухандиса, которого ликвидировали вместе с генерал-майором Касемом Сулеймани во время удара американского беспилотника в 2020 году.

Корвет построен в виде катамарана. Он имеет водоизмещение более 2100 тонн, длину 24 метров. "Абу Махди", как заявляется, является свидетельством иранской изобретательности инженеров и специалистов. Корабль имеет трехмерный радар с фазированной решеткой, средства радиоэлектронной борьбы и арсенал различных ракет класса "море-море" и "море-воздух".

"Абу Махди" получил большое количество вооружения Фото: IRNA

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Кроме этого на корвет является носителем беспилотников и скоростных катеров. От "Абу Махди" позиционируют как универсальную морскую боевую единицу.

"Военный корабль "Абу Махди" похож на мобильный морской город, который готов выполнять океанские миссии, обеспечивая стабильную безопасность морских коммуникационных линий и оказывая помощь торговым и рыболовным флотам Исламской Республики и страны региона", — заявил командир корабля Алирез Тансири.

Отдельно аналитики установили, что "Абу Махди" имеет шесть пусковых установок на корме, которые могут нести противокорабельные ракеты семейства С802. Также в передней части корабля есть 20-мм и 30-мм пушки и легкие торпеды.

Напомним, 2 января Иран отправил эсминец в Красное море, чтобы координировать операции против Израиля в регионе.

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