Российские РЭБ научили сбивать с курса ракеты HIMARS и высокоточные Exalibur, — FT

Россияне применяют систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км. В то же время издание Financial Times отмечает, что украинская система РЭБ "Покрова" могла бы противостоять БПЛА.

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Российские войска радиоэлектронной борьбы научились сбивать с курса ракеты к РСЗО HIMARS и высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды Exalibur. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что РФ приобрела большое преимущество в отношении систем РЭБ перед Украиной.

Оккупанты применяют передовую российскую систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км, и мобильные системы "Мурманск". Свои РЭБ Россия все чаще применяет, чтобы сбить с курса высокоточные западные боеприпасы.

"Москва также использовала РЭБ для имитации пусков ракет, чтобы сбить с толку системы ПВО Украины и определить их местонахождение", — сказал начальник управления РЭБ и кибербезопасности Генерального штаба Украины, полковник Иван Павленко.

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"Поставка в Украину достаточного количества мощных средств для помех GNSS или хотя бы усилителей сигнала также могло бы помочь противостоять авиационным атакам противника", — отметил Павленко.

Санкции против российских РЭБ

По словам полковника, поскольку для российских систем РЭБ нужны высокотехнологичные компоненты, к примеру, усилители, синтезаторы и программное обеспечение, для Запада было важно наложить санкции на эти элементы.

В то же время Россия "все активнее разворачивает средства РЭБ", чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, которые Запад предоставляет Украине, такие как ракеты для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur.

Без защиты от РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для координированных с БПЛА ударов российской артиллерии, атак дронов-камикадзе и сбросов бомб с дронов.

"Бьют нас, как комаров": враг массово применяет дроны

Боец ВСУ, пишет издание, пожаловался на отсутствие защиты РЭБ-средств для его подразделения, значительная часть которого была уничтожена в течение недель интенсивных российских ударов на востоке Украины. По его словам, российские беспилотники "били их, как комаров".

По словам полковника Павленко, в ВСУ сейчас существуют большие проблемы из-за массового применения дронов оккупантами.

"В последнее время россияне производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — заявил представитель Генштаба.

Он также призвал союзников Украины предоставить больше возможностей, которые могут подавить или повредить системами спутникового наведения (GNSS) российских управляемых ракет и беспилотников.

Российские инвестиции в РЭБ

Как Россия, так и Украина сохранили мощный опыт научно-исследовательских разработок для создания средств РЭБ, однако российское правительство инвестировало значительные средства в новые комплексы в течение более чем десяти лет, поэтому сейчас имеет преимущество.

"Электронная борьба является чрезвычайно важной частью современных операций, и россияне имеют значительное преимущество в ней на протяжении всей войны, что стало постоянной проблемой для Украины", — говорит старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований США (RUSI) Джек Уотлинг.

По его словам, проблема заключается еще и в том, что россияне могут разместить системы радиоэлектронной борьбы на большей части участков фронта, вплоть до уровня взвода в некоторых случаях, особенно, когда речь идет о таких системах, как "Поле-21".

В то же время FT отмечает, что Украина несмотря на все отыскивает слабые места в системах РЭБ и противовоздушной обороны России. Именно поэтому украинским БпЛА удается наносить удары вглубь российской территории, поражая авиабазы, склады и тому подобное.

Так, прежде чем нанести дальние ракетные удары по объектам российского Черноморского флота в Севастополе, украинские спецназовцы на скоростных катерах вывели из строя российские системы РЭБ, установленные на нефтяных платформах.

Украинский комплекс "Буковель" для борьбы с дронами Фото: Скриншот

Украинский комплекс "Буковель" для борьбы с дронами, который можно устанавливать на транспортные средства, обнаруживает беспилотники, глушит их системы передачи данных и может блокировать спутниковые системы наведения.

"Признав эффективность этой системы, украинские военные призывают изготовить гораздо больше единиц таких комплексов", — говорится в материале.

А новая украинская система "Покрова" может сыграть весомую роль в борьбе российскими крылатыми ракетами и ударными дронами-камикадзе. За счет подавления GPS-сигнала вражеские цели будут сбиваться с маршрутов.

Более того, украинские системы РЭБ использовались для захвата ценных российских БПЛА, таких как "Орлан", а также заставляли другие беспилотники вернуться обратно в Россию, приводит примеры представитель Генштаба.

По его словам, западные истребители F-16, которых ждет Украина, крайне важно оснастить современными системами РЭБ. Именно поэтому, говорит Павленко, Киев работает с союзниками над этим запросом.

Тем временем боец ВСУ рассказал, хватит ли на фронте миллиона FPV-дронов. Он озвучил другую цифру, сколько Украине необходимо дронов для удержания фронта и продвижения вперед.