Игнат рассказал, почему россияне выбрали Каспийское море местом для запуска ракет (видео)

По словам спикера Воздушных сил, за время войны было много случаев, когда вражеские снаряды не достигали своих целей и взрывались раньше времени. Не обо всех случаях известно общественности.

Related video

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного ракетного вооружения и достаточно часто запускаются они с района Каспийского моря. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал подробнее о тактике противника.

По его словам, противник опасается того, что ракеты начнут падать прямо на территории России. Иногда случается так, что вооружение оккупантов теряет радиолокационную привязку к своей цели, после чего срабатывают самоликвидаторы и ракеты падают.

Происходит чаще всего это не в тех местах, в которых планировал враг, говорит спикер Воздушных сил. Именно такие случаи и обозначаются как "не достигли своих целей", как было во время обстрела мирных городов Украины 8 января.

Таких случаев существует много, говорит Юрий Игнат. Они даже попадали на видео, как было накануне с российской ракетой в одном из населенных пунктов Воронежской области, когда часть села оказалась разрушена из-за крылатой ракеты. Существует вероятность, что это происходит достаточно часто, однако не обо всем становится известно общественности и СМИ.

"Не зря оккупанты запускают ракеты с района Каспийского моря, над морем. Потому что есть вероятность несхода ракеты — что она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову. Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются наиболее частыми районами, откуда россияне запускают ракеты", — добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по украинским городам, в результате чего десятки людей получили ранения, а еще несколько погибли. Во время запусков ракет в России произошел несчастный случай. Под Воронежем российская ракета упала на жилые дома, в результате чего целая улица была фактически разрушена. Российские власти признали, что взрыв под Воронежем произошел в результате падения боеприпаса.