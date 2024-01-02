"Летит далеко, но не всегда": Игнат отреагировал на падение ракеты под Воронежем (видео)

По словам спикера Воздушных сил, противник чаще всего запускает вооружение рядом с водоемами, чтобы избежать курьезов, но они все же регулярно случаются.

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На территории Воронежской области упала российская ракета, которую оккупанты хотели использовать против мирных украинских городов. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, почему так могло произойти.

По его словам, вооружение противника не является совершенным, поэтому и падает на головы россиян. Таких случаев уже было много, поэтому в основном ВС РФ пытаются запускать ракеты над водой, чтобы те в случае происшествий падали туда.

В то же время, курьезы продолжают происходить и случается это по вине российских оккупантов.

"Это касается ракет Х-22, ракет С-300, которыми они бьют, "Кинжалов" тех самых. Да, это высокоточное оружие. Да, оно опасно. Да, оно летит далеко, но не всегда. Это показывают еще раз эти случаи в России. Раньше они запускали часто из Волгодонска, где есть водохранилище, для того чтобы избежать таких случаев. Чтобы ракета, когда не идет по курсу, а просто падает с самолета, чтобы она не попадала на жилые дома, как это произошло сейчас в России", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно он добавил, что по такому же принципу ракеты запускаются и с района Каспийского моря. Когда что-то не так с оружием, то оно падает прямо в воду, и никаких повреждений чащей всего не происходит.

Сколько именно таких случаев было за время полномасштабной войны — неизвестно, однако имеющиеся в сети данные говорят о регулярности.

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по украинским городам, в результате чего десятки людей получили ранения, а еще несколько погибли. Также зафиксированы различные разрушения в жилых домах и предприятиях.

Во время запусков ракет в России произошел несчастный случай. Под Воронежем российская ракета упала на жилые дома, в результате чего целая улица была фактически разрушена. Российские власти признали, что взрыв под Воронежем произошел в результате падения боеприпаса, хотя изначально местные медиа обвиняли в случившемся ВСУ. Местные жители жалуются, что уничтожена целая улица — повреждено около десятка домов. В местных медиа указано, что предположительно могли погибнуть 11 человек.