"Летить далеко, але не завжди": Ігнат відреагував на падіння ракети під Воронежем (відео)

За словами речника Повітряних сил, противник найчастіше запускає озброєння поруч із водоймами, щоб уникнути курйозів, але вони все ж регулярно трапляються.

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На території Воронезької області впала російська ракета, яку окупанти хотіли використати проти мирних українських міст. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чому так могло статися.

За його словами, озброєння противника не є досконалим, тому й падає на голови росіян. Таких випадків уже було багато, тому здебільшого ЗС РФ намагаються запускати ракети над водою, щоб ті в разі пригод падали туди.

Водночас курйози продовжують відбуватися і трапляється це з вини російських окупантів.

"Це стосується ракет Х-22, ракет С-300, якими вони б'ють, "Кинджалів" тих самих. Так, це високоточна зброя. Так, вона небезпечна. Так, вона летить далеко, але не завжди. Це показують ще раз ці випадки в Росії. Раніше вони запускали часто з Волгодонська, де є водосховище, для того щоб уникнути таких випадків. Щоб ракета, коли не йде за курсом, а просто падає з літака, щоб вона не потрапляла на житлові будинки, як це сталося зараз у Росії", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо він додав, що за таким самим принципом ракети запускаються і з району Каспійського моря. Коли щось не так зі зброєю, то вона падає просто у воду, і жодних пошкоджень найчастіше не відбувається.

Скільки саме таких випадків було за час повномасштабної війни — невідомо, проте наявні в мережі дані говорять про регулярність.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по українських містах, унаслідок чого десятки людей дістали поранення, а ще кілька загинули. Також зафіксовано різні руйнування в житлових будинках і підприємствах.

Під час запусків ракет у Росії стався нещасний випадок. Під Воронежем російська ракета впала на житлові будинки, внаслідок чого цілу вулицю було фактично зруйновано. Російська влада визнала, що вибух під Воронежем стався внаслідок падіння боєприпасу, хоча спочатку місцеві медіа звинувачували у трагедії ЗСУ. Місцеві жителі скаржаться, що знищено цілу вулицю — пошкоджено близько десятка будинків. У місцевих медіа зазначено, що, ймовірно, могли загинути 11 осіб.