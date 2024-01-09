"Будет больше асимметричных действий": Завитневич спрогнозировал поведение ВСУ на фронте

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, достижение победы требует ежедневных совместных усилий всего украинского народа.

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В 2024 году ожидается увеличение асимметричных действий со стороны ВСУ на фронте. Тем не менее, противостояние российским захватчикам не сводится к простой военной кампании, ведь это не гарантирует окончательной победы. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "РБК-Украина".

"С нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война — это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу" , – заявил Завитневич.

Он объяснил, что эти реалии следует воспринимать с пониманием, и достижение победы требует ежедневных совместных усилий.

"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", — добавил Завитневич.

Напомним, что 6 января представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что на Мелитопольском направлении с позиций сбежал целый взвод оккупантов. Их задержали на другом участке фронта.

Ранее сообщалось, что 29 декабря комбриг ВСУ рассказал о вероятности глухой обороны в 2024 году. По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.